Україна отримала $1,5 мільярда під гарантії Японії: на що підуть кошти — Finance.ua
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Україна отримала $1,5 мільярда під гарантії Японії: на що підуть кошти

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До державного бюджету України надійшло 1,5 мільярда доларів пільгового фінансування.
Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти позики надаються під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.
«Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
У Мінфіні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).
У поточному році очікується, що уряд Японії надасть ще 2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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