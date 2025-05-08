США хочуть угоду про корисні копалини ще з однією країною — Reuters Сьогодні 20:20 — Світ

США хочуть угоду про корисні копалини ще з однією країною — Reuters

Поза межами заголовків новин навколо угоди з Україною щодо корисних копалин Сполучені Штати намагаються укласти потенційно ще більш важливу угоду щодо критично важливих металів у регіоні Великих озер в Африці.

Про це пише Reuters.

У лютому уряд Демократичної Республіки Конго звернувся до адміністрації Дональда Трампа з пропозицією в українському стилі у відповідь на стрімке просування підтримуваного Руандою повстанського угруповання М 23 на сході країни, пише Reuters.

Уряд США з ентузіазмом відреагував на переговори, спрямовані на припинення десятирічного конфлікту, що виник внаслідок геноциду в Руанді в 1994 році.

«Політичний імпульс нарощує потенційну мирну угоду між Конго і Руандою вже в травні, яка буде супроводжуватися двосторонніми угодами про видобуток корисних копалин між обома країнами і Сполученими Штатами, — йдеться в публікації. — На кону — мінеральні багатства провінцій Північне і Південне Ківу, які є основним, але дуже проблематичним джерелом таких металів, як олово, вольфрам і колтан».

Повстанці М 23 захопили контроль над Гомою та Букаву, двома найбільшими містами східного Конго, у лютому. До початку березня вони швидко просунулися на захід до Валікале, де знаходиться олов’яний рудник Bisie.

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«Багатство корисних копалин у Конго не викликає сумнівів, а потенційні вигоди від нього є набагато швидшими, ніж від угоди з Україною. Мирна угода між Руандою, Конго та повстанським угрупуванням М 23 стала б важливим першим кроком до відновлення порядку в неспокійних провінціях Ківу, — йдеться в публікації. — Але в регіоні активно діють багато інших збройних угруповань, і незрозуміло, наскільки далеко Сполучені Штати захочуть піти у військовій присутності, щоб їх стримати».

Конго також є одним з найбагатших у світі джерел міді і кобальту, які видобуваються далеко від регіону Великих озер у південній провінції Катанга. Ця частина мінеральних багатств Конго значною мірою контролюється китайськими операторами, які відправляють як сировину, так і готовий метал назад до Китаю.

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«Багато інвестицій вкладається в проект Коридор Лобіто, який передбачає відновлення і розширення залізничної лінії, що з’єднує ангольський порт Лобіто з конголезькими шахтами мідного поясу, — пише Reuters. — Угода „корисні копалини в обмін на безпеку“ на півночі країни відкрила б абсолютно новий фронт у цій стратегічній конкуренції і нову главу в історії Конго».

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