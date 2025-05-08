Туреччину визнали неготовою до вступу в ЄС, Анкара відповіла — Finance.ua
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Туреччину визнали неготовою до вступу в ЄС, Анкара відповіла

Світ
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Туреччину визнали неготовою до вступу в ЄС, Анкара відповіла
Туреччину визнали неготовою до вступу в ЄС, Анкара відповіла
Процес вступу Туреччини до Європейського Союзу не може відновитися за нинішніх обставин, незважаючи на демократичні та проєвропейські прагнення значної частини турецького суспільства.
Про це йдеться у доповіді Європарламенту.
За затвердження доповіді в середу, 7 травня, проголосували 367 євродепутатів, 74 — проти, та 188 утрималися.
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«Депутати Європарламенту глибоко стурбовані погіршенням демократичних стандартів у Туреччині і невпинним придушенням критики. Вони засуджують жорсткі дії проти недавніх мирних масових протестів і переслідування сотень протестувальників за допомогою поспішних масових судових процесів без будь-яких доказів кримінальних правопорушень», — йдеться в доповіді.
Зазначається, що турецький уряд «не зміг усунути фундаментальних демократичних недоліків», що необхідно в процесі вступу до Євросоюзу. Згідно з документом, влада Туреччини «підштовхує країну ще далі до повністю авторитарної моделі».
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У доповіді сказано, що членство в ЄС залежить від виконання певних критеріїв вступу, таких як стабільні інститути, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин, добросусідські відносини, дотримання міжнародного права та відповідність спільній зовнішній політиці та безпеці ЄС.
Тим часом влада Туреччини розкритикувала звіт Європарламенту.
«Звіт про становище в Туреччині за 2023−2024 роки, прийнятий Генасамблеєю Європейського парламенту 7 травня, містить спотворені, упереджені та нереалістичні звинувачення проти нашої країни», — йдеться в заяві МЗС Туреччини.
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Вказується, що Туреччина очікує, що Європарламент робитиме усе можливе для забезпечення підтримки відносин між Анкарою та ЄС, включаючи процес вступу, «на основі взаємної вигоди».
Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року, і переговори, розпочаті у 2005-му, були призупинені в 2016 році через політичні розбіжності і критику щодо порушення прав людини та демократії в Туреччині.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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