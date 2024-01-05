Японія будуватиме літаючі базові станції 5G на сонячних батареях — Finance.ua

Японія будуватиме літаючі базові станції 5G на сонячних батареях Сьогодні 01:50 — Технології&Авто

Японія будуватиме літаючі базові станції 5G на сонячних батареях

Японська телекомунікаційна галузь сподівається знову доволі гучно заявити про свої досягнення. У 2025 році Японія хоче розгорнути літаючі базові станції мобільного зв’язку 5G. Ця технологія, що отримала назву HAPS (high altitude platform stations), спрямована на забезпечення ширшого покриття мережі за допомогою безпілотників, що літають у стратосфері.

Протягом останніх кількох років країни прагнуть розгорнути 5G — найшвидший бездротовий зв’язок, доступний на комерційній основі. Китай, наприклад, вже встановив рекорд у цій галузі, встановивши понад 3 млн базових станцій і випередивши США.

За даними агрегатора даних Statista, у світі налічується понад 5 млрд користувачів інтернету. Однак проникнення інтернет-послуг залишається низьким у деяких частинах Африки, де лише 24% населення мають доступ до інтернету. Складність встановлення базових станцій у віддалених місцях є однією з причин низького покриття, яку HAPS прагне подолати.

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Залежно від рельєфу місцевості, наземна станція має діапазон покриття 3−10 км. Для широкомасштабної доступності інтернет-послуг необхідна значна кількість базових станцій. Оскільки не всі країни мають ресурси для розгортання їх такими темпами, як Китай, цей процес триває повільно.

Телекомунікаційні компанії, такі як японська NTT, рекламують HAPS як рішення наступного покоління для розв’язання цієї проблеми, яке може допомогти подолати цифровий розрив. Подібно до того, як Starlink Ілона Маска надає послуги космічного інтернету, HAPS може надавати мобільні послуги за допомогою дронів на сонячних батареях, що літають на висоті 18−25 км. Очікується, що зона покриття одного такого модуля становитиме близько 200 км.

Японія планує пропонувати літальні апарати, телекомунікаційне обладнання та операційний менеджмент у вигляді пакета, що полегшить їхнє розгортання. Однак для того, щоб таку технологію можна було використовувати в усьому світі, необхідно прийняти певні технологічні критерії, які можуть бути застосовані на кожному ринку.

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На Всесвітній конференції радіозв'язку делегати зі 163 країн світу обговорювали питання використання радіочастот і супутникових орбіт. Учасники погодилися з пропозицією Японії прийняти чотири частотні діапазони як міжнародні стандарти для бортових літаючих станцій — це частоти 1,7 ГГц, 2 ГГц і 2,6 ГГц, які відтепер використовуватимуться в усьому світі для літаючих базових станцій.

Крім того, діапазон від 700 до 900 мегагерців (МГц), який використовується для поліпшення мобільного зв’язку в Європі, Америці, Африці та деяких регіонах Азії, також був схвалений для літаючих базових станцій. Японська телекомунікаційна компанія NTT об'єдналася з супутниковим мовником Sky Perfect JSAT, щоб запропонувати послуги на основі HAPS з квітня 2025 року. Очікується, що Японія продемонструє технологію під час World Expo 2025 в Осаці.

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