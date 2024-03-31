Який ШІ отримає iPhone 16: не обійдеться без допомоги Google і Baidu — Finance.ua

Який ШІ отримає iPhone 16: не обійдеться без допомоги Google і Baidu Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Який ШІ отримає iPhone 16: не обійдеться без допомоги Google і Baidu

Технологічний гігант готується повідомити про плани щодо створення штучного інтелекту для iPhone. Є можливість, що компанія співпрацюватиме не лише з Google, а й із китайською Baidu.

Про це пише Forbes.

Флагманські телефони на ОС Android активну просувають технологію генеративного ШІ у своїх пристроях. Це трохи «відкидає» назад сімейство Apple iPhone.

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Хоча функції ШІ є в програмному забезпеченні iPhone, як от у засобах опрацювання зображень або інтелектуального введення тексту, генеративний ШІ не буде додано до наступної версії iOS — iOS 18, яку буде презентовано на Всесвітній конференції розробників цього літа і яка буде доступна на сімействі iPhone 16 наступного покоління.

Компанія Apple, як і більшість виробників смартфонів, зосередиться на обробці ШІ на пристрої та в «хмарі».

Тім Кук, голова компанії, і його команда, безсумнівно, скористаються репутацією Apple, яка зберігає на пристрої якомога більше даних для локальної обробки. Проте Apple доведеться використовувати «хмару» для застосунків ШІ, які потребують значної обробки.

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Зазначається, що Apple працює над партнерством з Google, щоб використовувати для цієї мети сервіс генеративного ШІ Gemini.

Попри те, що Google створила і просуває конкуруючу ОС — Android, це не заважає Apple співпрацювати з пошуковим гігантом.

Google, без сумніву, отримає десятки мільйонів власників iPhone, що використовують ШІ, яких «надасть» Apple, що вкрай важливо, оскільки пошуковик прагне перевершити таких конкурентів, як OpenAI.

Як пише видання, ШІ Gemini від Google недоступний у Китаї, тому необхідно знайти альтернативу.

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За даними Раффаеле Хуанга з Wall Street Journal, Apple почала переговори з китайською високотехнологічною компанією Baidu щодо включення її хмарних сервісів штучного інтелекту до прийдешньої сім'ї iOS 18 і iPhone 16.

Apple не буде єдиною, хто піде цим шляхом. На нещодавній виставці Galaxy Unpacked компанія Samsung презентувала не лише нове сімейство Galaxy S24, а й сервіси Galaxy AI, частину яких використовує Google Gemini, а послуги штучного інтелекту в Китаї забезпечує Baidu.

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