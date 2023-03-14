Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber — Finance.ua

Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber

Популярний месенджер в Україні Rakuten Viber поділився даними про топ брендів та моделей смартфонів, якими користуються українці.

Розподіл за мобільними платформами. Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає. У лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році — 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців:

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme

Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п’ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п’ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

Топ найпопулярніших моделей смартфонів:

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз. Серед продуктів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.

Статистика отримана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів. Чати та дзвінки у Viber надійно захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням — доступ до них мають лише співрозмовники.

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