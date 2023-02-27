У Гонконгу припиняють працювати смартфони, не зареєстровані на реальне ім’я — Finance.ua

У Гонконгу припиняють працювати смартфони, не зареєстровані на реальне ім’я Сьогодні 06:10 — Світ

У Гонконгу припиняють працювати смартфони, не зареєстровані на реальне ім’я

Жителі Гонконгу, які не змогли або не забажали пов’язати свої SIM-карти зі своїми справжніми іменами, побачили, що їхні мобільні телефони відключені, тому що настав крайній термін державної реєстрації SIM-карт.

За даними RTHK , станом на 21 лютого 2023 р. було зареєстровано близько 12 мільйонів попередньо оплачених SIM-карт та SIM-карт з контрактним планом обслуговування. Вони були пов’язані з повним іменем користувачів, датою народження та посвідченням особи. Кожен користувач міг зареєструвати до 10 SIM-карт через телекомунікаційних провайдерів. Урядові чиновники стверджують, що цей крок перешкодить шахраям, викрадачам особистих даних та виробникам саморобних бомб.

Голова Управління зв’язку Сідні Цан заявив, що план реєстрації має життєво важливе значення для дотримання закону та порядку: «Програма реєстрації за справжнім ім’ям має на меті закрити лазівку, яка виникає через анонімну природу передплачених SIM-карт, та допомагати правоохоронним органам у виявленні злочинів, пов’язаних із використанням передплачених SIM-карт, тим самим допомагаючи захистити цілісність телекомунікаційних послуг і безпеку мереж зв’язку, а також правопорядок».

Тим часом офіційний представник материкового Китаю визнав, що схема реєстрації була впроваджена з міркувань національної безпеки.

Попри те, що офіційні особи стверджують, що цей крок був зроблений начебто для того, щоб закрити лазівки, це не вплине на SIM-карти в роумінгу, тобто користувачі мобільних телефонів все ще зможуть анонімно використовувати іноземні SIM-карти.

За словами генерального директора зі зв’язків Управління зв’язку Чосера Леунга, незареєстровані користувачі все ще мають можливість повторно активувати свої SIM-карти.

«Якщо [попередньо оплачена] SIM-карта все ще дійсна з залишком на балансі, вони все одно можуть попросити свого постачальника телекомунікаційних послуг подати повторну реєстрацію», — сказав він.

Відповідно до опитування 2021 року, проведеного продемократичною Громадянською партією, майже 60% жителів Особливого адміністративного району Гонконг бояться, що завдяки практиці прив’язування SIM-карт до реальних прізвищ поліція отримає нові повноваження щодо доступу до персональних даних користувачів.

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