Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди — Finance.ua
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Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди

Особисті фінанси
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Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди
Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди
Експерти OLX Нерухомість поділились результатами дослідження про те, які головні драйвери та мотиви українців при довгостроковій оренді житла та на які критерії орієнтуються люди під час його вибору.

Чому орендують довгостроково

Повномасштабне вторгнення та «внутрішній» переїзд значної частини населення України позначились на головних мотивах оренди житла на довготривалий термін. Так, головними драйверами при довгостроковій оренді нерухомості для 45% опитаних є вплив війни — вимушений переїзд до іншого міста або евакуація.
38% опитаних зазначили, що орендували нерухомість на довгий термін через необхідність окремого житла: для проживання разом із партнером, роботи, навчання або окремого проживання від батьків.
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Ще 30% українців зазначили, що беруть в оренду житло на довгий термін через зміну умов проживання: бажання знайти квадратні метри для життя в іншому районі міста, новіше чи краще житло, збільшити або зменшити площу чи кількість кімнат.
21% респондентів зазначили драйвером у довгостроковій оренді житла — переїзд по роботі, подорожі чи мобільність.
Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди
Головними критеріями при оренді житла на довгий термін для українців виступають:
  • ціна (про важливість критерію зазначили 89% опитаних),
  • район міста (важливий для 72% респондентів),
  • кількість кімнат (зазначили про важливість критерію 70% опитаних),
  • близькість до зупинок громадського транспорту (важлива для 68% респондентів),
  • гарне планування та ремонт (зазначили 68% опитаних).
Якими критеріями керуються українці при виборі житла для довгострокової оренди
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
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