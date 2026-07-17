Якими були зарплати рятувальників у 2016−2026 роках (інфографіка) Сьогодні 19:45

Рятувальник, mvs.gov.ua

Останні чотири роки мінімальне грошове забезпечення працівників ДСНС, які працюють в безперервному режимі в умовах війни, становить 17 тис. грн. І лише з 2027 року влада пообіцяла збільшити його до 33 тис. грн.

Із посиланням на «Слово і діло» розповідаємо, які зарплати отримували рятувальники з 2016 до 2026 року.

З чого складається зарплата рятувальників: оклади 2006−2026 рік

Оплата праці у ДСНС України побудована за аналогією зі Збройними силами і офіційно називається грошовим забезпеченням особового складу. Рівень виплат напряму залежить від звання, посади, вислуги років, а також від кількості днів, коли рятувальник залучався до ліквідації надзвичайних подій чи виконання бойових завдань.

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Загалом за десять років зарплати працівників ДСНС зросли у 5,6 раза. Зазначимо, що йдеться лише про мінімальний рівень грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу (без додаткових винагород):

у 2016 році рятувальники отримували мінімальну зарплату у 3 тис. грн, у 2017 — 5 тис. грн, у 2018 — 7 тис. грн, у 2019 — 9 тис. грн;

у 2020 та 2021 роках мінімальний рівень грошового забезпечення рятувальників зріс до 10 тис. грн, у 2022 — до 11 тис. грн;

З 2023 до 2026 року стандартна мінімальна ставка працівника ДСНС — від 17 тис. грн (залежно від посади).

Варто також зазначити, що під час воєнного стану рятувальники у певних областях отримують також додаткову винагороду в розмірі 10 тис. грн. За кожен виїзд на ліквідацію пожежі чи наслідків іншої надзвичайної події, працівник ДСНС отримує додаткову винагороду 700 грн за добу.

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Окремий механізм діє для підрозділів, які виконують завдання безпосередньо у зоні бойових дій. Для них передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн на місяць, що розраховується як 3300 грн за кожен день перебування на передовій. Так, за 10 днів роботи на лінії фронту рятувальник отримує 33 000 грн додатково до своєї стандартної ставки, а за решту 20 днів місяця йому нараховується пропорційна частина військової винагороди у розмірі понад 6600 грн.

Зарплати рятувальників у 2027 році

У червні поточного року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 6506−1, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Документ передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн).

Також новим законом передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Однак ці зміни анонсовані лише з 2027 року, відповідно — за умови, що гроші на них будуть закладені до держбюджету-2027.

Сам законопроєкт перебував у Раді з 2022 року, а 12 березня 2025 року його ухвалили в першому читанні за умови доопрацювання.

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