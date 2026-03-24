Якими будуть виплати у 2026 році при виході на пенсію в 60 років
Як повідомляють в Пенсійному фонді, при розрахунку пенсії враховується тільки офіційний стаж, який підтверджений документально, зокрема, даними реєстру застрахованих осіб, а також записами в трудовій книжці.
Наприклад, стаж 40−45 років у віці 60 років дає право людині піти на пенсію.
Що впливає
На розмір пенсійних виплат впливає не тільки стаж, але й рівень заробітку протягом трудового життя — так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати.
Щоб зробити приблизний розрахунок пенсії, Пенсійний фонд пропонує універсальну формулу:
Пенсія = ІКЗ x КС x середня зарплата по Україні.
Що означає кожен показник:
- ІКЗ (індивідуальний коефіцієнт зарплати) — співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати по країні;
- КС (коефіцієнт стажу) — кількість років стажу, помножена на 1%;
- середня зарплата по Україні — розраховується ПФУ за попередні 3 роки (показник середньої заробітної плати за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн).
Приклади
Приклад розрахунку при стажі 40 років та умовній середній зарплаті майбутнього пенсіонера 9 000 грн:
- коефіцієнт стажу — 40 років x 1% = 0,40;
- розрахунок: 9 000 / 17 482,87×0,40×17 482,87 = 3 600 грн.
При середній зарплаті 15 000 грн розрахунок такий:
15 000 / 17 482,87×0,40×17 482,87 = 6 000 грн.
Приблизний розмір пенсії при стажі 42 роки та 45 років:
- стаж 42 роки при зарплаті 9 000 грн — 3 780 грн; при зарплаті 15 000 грн — 6 300 грн;
- стаж 45 років при зарплаті 9 000 грн — 4 050 грн; при зарплаті 15 000 грн — 6 750 грн.
Висновки
ІКЗ обчислюється за кожним місяцем окремо, але висновок залишається незмінним — чим більший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша пенсія.
Раніше ми писали, яка буде пенсія при мінімальній зарплаті. В Україні пенсія за віком прив’язана до того, яку заробітну плату отримувала людина. Якщо дохід був невеликим, то й виплата, швидше за все, буде мінімальною. При цьому кількість відпрацьованих років не так важлива, оскільки надбавка за понаднормовий стаж у нас невелика.
Мати хорошу зарплату для майбутньої пенсії набагато важливіше, ніж велику кількість років стажу. При цьому важливо, щоб заробіток був офіційним і з нього сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
Також за темою
Якими будуть виплати у 2026 році при виході на пенсію в 60 років
В Україні запускають систему фудбенкінгу — хто зможе отримати продукти безкоштовно
Зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку: кого найбільше шукають
На скільки цього року подорожчає великодній кошик — експерти
Доходи та умови життя українців хочуть обстежити: для чого це
Реєстрація авто після розмитнення: що потрібно знати