Якими будуть виплати у 2026 році при виході на пенсію в 60 років Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

розрахунок пенсії

Як повідомляють в Пенсійному фонді, при розрахунку пенсії враховується тільки офіційний стаж, який підтверджений документально, зокрема, даними реєстру застрахованих осіб, а також записами в трудовій книжці.

Наприклад, стаж 40−45 років у віці 60 років дає право людині піти на пенсію.

Що впливає

На розмір пенсійних виплат впливає не тільки стаж, але й рівень заробітку протягом трудового життя — так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Щоб зробити приблизний розрахунок пенсії, Пенсійний фонд пропонує універсальну формулу:

Пенсія = ІКЗ x КС x середня зарплата по Україні.

Що означає кожен показник:

ІКЗ (індивідуальний коефіцієнт зарплати) — співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати по країні;

КС (коефіцієнт стажу) — кількість років стажу, помножена на 1%;

середня зарплата по Україні — розраховується ПФУ за попередні 3 роки (показник середньої заробітної плати за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн).

Приклади

Приклад розрахунку при стажі 40 років та умовній середній зарплаті майбутнього пенсіонера 9 000 грн:

коефіцієнт стажу — 40 років x 1% = 0,40;

розрахунок: 9 000 / 17 482,87×0,40×17 482,87 = 3 600 грн.

При середній зарплаті 15 000 грн розрахунок такий:

15 000 / 17 482,87×0,40×17 482,87 = 6 000 грн.

Приблизний розмір пенсії при стажі 42 роки та 45 років:

стаж 42 роки при зарплаті 9 000 грн — 3 780 грн; при зарплаті 15 000 грн — 6 300 грн;

стаж 45 років при зарплаті 9 000 грн — 4 050 грн; при зарплаті 15 000 грн — 6 750 грн.

Висновки

ІКЗ обчислюється за кожним місяцем окремо, але висновок залишається незмінним — чим більший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша пенсія.

Раніше ми писали , яка буде пенсія при мінімальній зарплаті. В Україні пенсія за віком прив’язана до того, яку заробітну плату отримувала людина. Якщо дохід був невеликим, то й виплата, швидше за все, буде мінімальною. При цьому кількість відпрацьованих років не так важлива, оскільки надбавка за понаднормовий стаж у нас невелика.

Мати хорошу зарплату для майбутньої пенсії набагато важливіше, ніж велику кількість років стажу. При цьому важливо, щоб заробіток був офіційним і з нього сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

