Яким буде курс долара в лютому - прогноз аналітика — Finance.ua
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Яким буде курс долара в лютому - прогноз аналітика

Валюта
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Яким буде курс долара в лютому - прогноз аналітика
Яким буде курс долара в лютому - прогноз аналітика
Курс долара в Україні в лютому, ймовірно, залишиться на тому ж рівні, на якому перебуває зараз. Після коливань, які були наприкінці грудня та початку січня через бюджетні виплати, валюта буде укріплюватись.
Такий прогноз у коментарі порталу Обозреватель озвучив Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital.
За його словами, ніяких факторів, які б негативно впливали на валюту, наразі не передбачається.
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«Ми бачимо, що зараз ринок трохи заспокоївся, гривня більш-менш укріплюється на ринках. Напевне, так і буде відбуватися подальше повільне укріплення гривні через те, що передусім надходитиме зовнішня допомога і приплив валюти через зовнішню допомогу бюджету зростає. Тобто наші золотовалютні резерви стабільно поповнюються, що трохи покращує очікування щодо гривні. Водночас немає ніяких таких фундаментальних факторів, які б суттєво тиснули. Принаймні наразі ми не очікуємо», — пояснив експерт.
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Один із факторів, який впливає на курс долара, — «зернова» угода. Проте в лютому не очікується переглядів щодо домовленості.
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«Ціни на енергоресурси — це те, що могло б натиснути на гривню через зростання, але вони лишаються більш-менш помірними. Відповідно, немає якихось таких серйозних факторів. Звичайно, геополітичний фактор залишається основним ризиком. Ми розуміємо, що там будь-яка ескалація збільшуватиме невизначеність і тиснутиме на гривню», — підсумував Паращій.

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За матеріалами:
Обозреватель
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