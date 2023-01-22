Українці очікують на стабільний курс гривні та менше бояться підвищення цін (дослідження) — Finance.ua

Українці очікують на стабільний курс гривні та менше бояться підвищення цін (дослідження) Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Українці очікують на стабільний курс гривні та менше бояться підвищення цін (дослідження)

В останній місяць минулого року українці стали менше боятися інфляції та девальвації гривні. Показник Індексу споживчих настроїв в країні становив 83,9 пункту, що на 1,3 пункту нижче за показник листопада.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens

Очікування українців

Так, зокрема показник Індексу економічних очікувань підвищився на 0,3 п. та становить 112,5 пункту.

Водночас Індекс очікуваної динаміки безробіття збільшився на 2,6 п., до 130 п.

При цьому Індекс інфляційних очікувань упав на 1,1 п. та становить 181,6 пункту.

Очікування населення щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців покращилися. Індекс девальваційних очікувань впав на 5,9 п. та становить 147,7 п.

Що кажуть аналітики

За словами аналітиків Info Sapiens, 2022 року Індекс споживчих настроїв був вищий порівняно з попереднім роком головно через війну, хоча і перебуває в негативних значеннях (менше за 100).

З початку війни індекси поточного становища та економічних очікувань, які раніше мали близькі значення, уперше розділилися: українці більш впевнено чекають кращого майбутнього, тоді як оцінка поточного становища гірша.

«Ймовірно, ці індекси зараз вимірюють дві різні ситуації, не лише зараз і очікування майбутнього, а під час війни та очікування після її завершення (оскільки за даними опитувань більшість українців вірить в перемогу, то після перемоги України)», — додають експерти.

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