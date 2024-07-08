Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра — Finance.ua

Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра Сьогодні 08:04 — Валюта

Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра

Середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4−40,7 грн. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За його словами, як і в червні, на ринку спостерігатимуться поперемінні зміни трендів з висхідного до спадного і навпаки. Коливання курсів відбувається в межах нових коридорів, які вряди-годи звужуються, наприклад, до 40,4−40,7 грн за долар.

«Спостерігається сезонне зниження активності на ринку в межах 10−15%. Крім цього, основа ринку, якою можна вважати режим „керованої гнучкості“, залишається чинною, а відтак його учасники можуть почуватися „в безпеці“, а сам ринок залишатиметься досить прогнозованим», — сказав експерт.

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Також він зазначив, що інфляційний тиск частково згладжується зниженням цін на сезонні овочі, ягоди, фрукти. Тому очікуване зростання цін через зростання тарифів на електроенергію, збільшення тарифів на пальне не буде «муляти око».

Лєсовий припускає, що відносний спокій може тривати ще до 1,5 місяців, і ближче до осені основні курсові «цінники» можуть бути переглянуті. Але, за його словами, зростання інфляції є цілком очікуваним: урядовці вже неодноразово заявляли про те, що інфляція до кінця року може пришвидшитися до 5−6%, що і стане головним джерелом перегляду валютних курсів.

«Ще курсова цікавинка: після девальваційного „шаленства“, що спостерігалося протягом квітня-травня, у червні гривня зміцнилася на 8 копійок. Відтак станом на 1 липня офіційний курс долара склав 40,45 грн проти 40,53 грн 1 червня», — зауважив банкір.

За його прогнозом, головні показники валютного ринку з 8 до 14 липня будуть такими:

коридори валютних змін: на міжбанку 40−41 грн/$ та 43−45 грн/€, на готівковому ринку 40−41,2 грн/$ та 43−46 грн/€;

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,2−0,3 грн, у банках — до 0,3−0,5 грн, в обмінних пунктах — до 0,5 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, у комерційних банках до 0,5−0,6 грн на $1, до 0,8−1 грн на €1, в обмінних пунктах до 0,6−1 грн на $1, до 1−1,3 грн на €1;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

«Ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах наявних трендів, які своєю чергою відповідають суті режиму „керованої гнучкості“: часті, але несуттєві та некритичні валютні зміни. Ринок, якщо можна так сказати, перебуватиме в максимально придатному для прогнозів стані. Курси валют до кінця літа „причаєні“ до майбутніх осінніх змін», — резюмував Лєсовий.

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УНІАН За матеріалами:

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