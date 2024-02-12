Яким автогібридам українці віддають перевагу — Finance.ua

Яким автогібридам українці віддають перевагу Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Яким автогібридам українці віддають перевагу

У минулому місяці автопарк України поповнили 1,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Така цифрана 72% перевищує показники ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 53%.

Лідери

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер TOYOTA RAV-4 (151 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (57 од.)

Третій за популярністю — TOYOTA Camry (50 шт.)

Вживані авто

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (84 шт.) Також у лідерській трійці: CHEVROLET Volt (42 од.) та TOYOTA Prius (37 од.).

Нагадаємо, упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Порівняно з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. А лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

При цьому в січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

Довідка Finance.ua:

Організація Consumer Repors, що займається споживчими дослідженнями, склала список авто, якими найбільше задоволені їхні власники. Результати дослідження були обнародувані у мережі.

Як з’ясувалося, найбільше задоволені своїми машинами власники Rivian (86%), Mini (77%), BMW і Porsche (по 76%). Водночас найменше задоволені своїми авто власники Nissan (55%), Volkswagen (51%) та Infiniti (43%).

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