Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників — Finance.ua

Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників

Організація Consumer Repors, що займається споживчими дослідженнями, склала список авто, якими найбільше задоволені їхні власники. Результати дослідження були обнародувані у мережі.

В рамах дослідження було опитано 330 000 автовласників 29 різних брендів, випущених з 2021 по 2023 роки. Респондентів запитували, чи куплять вони знову модель тієї самої марки, а також просили оцінити свої автівки за п’ятьма параметрами: комфорт, задоволення від водіння, місткість, практичність та вартість експлуатації.

Як з’ясувалося, найбільше задоволені своїми машинами власники Rivian (86%), Mini (77%), BMW і Porsche (по 76%).

Водночас найменше задоволені своїми авто власники Nissan (55%), Volkswagen (51%) та Infiniti (43%).

Найкомфортнішими експерти визнали Porsche та Genesis, а найкращими в управлінні — Tesla та Rivian.

За місткість не було рівних Ram і Lincoln, найбільш практичними виявились авто бренду Genesis, а найкращі з точки зору утримання — Tesla і Hyundai.

MMR За матеріалами:

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