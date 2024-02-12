Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників — Finance.ua

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Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників

Технології&Авто
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Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників
Названо автомобілі, які найбільше задовольняють своїх власників
Організація Consumer Repors, що займається споживчими дослідженнями, склала список авто, якими найбільше задоволені їхні власники. Результати дослідження були обнародувані у мережі.
В рамах дослідження було опитано 330 000 автовласників 29 різних брендів, випущених з 2021 по 2023 роки. Респондентів запитували, чи куплять вони знову модель тієї самої марки, а також просили оцінити свої автівки за п’ятьма параметрами: комфорт, задоволення від водіння, місткість, практичність та вартість експлуатації.
Як з’ясувалося, найбільше задоволені своїми машинами власники Rivian (86%), Mini (77%), BMW і Porsche (по 76%).
Водночас найменше задоволені своїми авто власники Nissan (55%), Volkswagen (51%) та Infiniti (43%).
Найкомфортнішими експерти визнали Porsche та Genesis, а найкращими в управлінні — Tesla та Rivian.
За місткість не було рівних Ram і Lincoln, найбільш практичними виявились авто бренду Genesis, а найкращі з точки зору утримання — Tesla і Hyundai.
За матеріалами:
MMR
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