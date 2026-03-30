Яких пільг для українців більше не буде

В Україні внесли зміни у законодавство та скасували деякі пільги для громадян.

З 25 січня 2026 року в Україні не буде преференцій для донорів. Наприклад, не діятимуть такі норми, як:

допомога в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням;

спеціальна надбавка до стипендії для донорів-студентів;

щомісячна надбавка до пенсії для почесних донорів.

Але фінансову допомогу нараховуватимуть українцям, які стали Почесними донорами до 2026 року. Тобто, виплат не буде у громадян, які оформлять статус цьогоріч і в наступні роки.

Надбавкою до пенсії забезпечують осіб, які безкоштовно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Розмір цієї доплати становить 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2026 році йдеться про суму у 321 гривню.

Водночас Законом України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » визначено, що військовослужбовці та мобілізовані мають право на пільгове обслуговування їхніх кредитів на час служби.

Це означає, що від моменту призову і до кінця особливого періоду (воєнного стану) не нараховуються відсотки за користування кредитом, а також не застосовуються штрафи і пеня за прострочення платежів. Finance.ua розібрався у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

