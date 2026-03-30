0 800 307 555
укр
Яких пільг для українців більше не буде

Особисті фінанси
232
В Україні внесли зміни у законодавство та скасували деякі пільги для громадян.
Про це сказано у Законі України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», пише novyny.live.

Яких пільг більше не буде

З 25 січня 2026 року в Україні не буде преференцій для донорів. Наприклад, не діятимуть такі норми, як:
  • допомога в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням;
  • спеціальна надбавка до стипендії для донорів-студентів;
  • щомісячна надбавка до пенсії для почесних донорів.
Але фінансову допомогу нараховуватимуть українцям, які стали Почесними донорами до 2026 року. Тобто, виплат не буде у громадян, які оформлять статус цьогоріч і в наступні роки.
Надбавкою до пенсії забезпечують осіб, які безкоштовно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Розмір цієї доплати становить 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2026 році йдеться про суму у 321 гривню.
Читайте також
Водночас Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначено, що військовослужбовці та мобілізовані мають право на пільгове обслуговування їхніх кредитів на час служби.
Це означає, що від моменту призову і до кінця особливого періоду (воєнного стану) не нараховуються відсотки за користування кредитом, а також не застосовуються штрафи і пеня за прострочення платежів. Finance.ua розібрався у статті:

Хто з військових має право на кредитні канікули

Нагадаємо, Finance.ua писав, що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
Finance.ua
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems