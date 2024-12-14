Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді

Казна та Політика
48
Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді
Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді
У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило 80,8 млрд грн в еквіваленті від випуску державних облігацій, зокрема 72,9 млрд грн і 191 млн доларів США.
Про це повідомили у відомстві.
Зазначається, що військові облігації склали 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за листопад 2024 року.
Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді
Станом на 1 грудня 2024 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,81 трлн гривень.
Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (48,2%) та НБУ (37,5%). Частка юридичних осіб становить 7,9%, фізичних осіб — 4%, нерезидентів — 1,3%, страхових компаній — 1,1%, територіальних громад — 0,04%.

Отримати більше з депозиту

У Мінфіні підкреслили, що попит на ОВДП серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% - до 73 млрд грн.
Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді
Загалом за січень-листопад 2024 року від розміщення ОВДП Мінфін залучив 523,2 млрд грн в еквіваленті, а з початку воєнного стану — 1,4 трлн грн в еквіваленті.
Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.