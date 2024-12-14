Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді — Finance.ua

Яку суму вдалося залучити від продажу ОВДП у листопаді
У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило 80,8 млрд грн в еквіваленті від випуску державних облігацій, зокрема 72,9 млрд грн і 191 млн доларів США.
Про це повідомили у відомстві.
Зазначається, що військові облігації склали 48,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за листопад 2024 року.
Станом на 1 грудня 2024 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,81 трлн гривень.
Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (48,2%) та НБУ (37,5%). Частка юридичних осіб становить 7,9%, фізичних осіб — 4%, нерезидентів — 1,3%, страхових компаній — 1,1%, територіальних громад — 0,04%.
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У Мінфіні підкреслили, що попит на ОВДП серед громадян продовжує зростати. У листопаді ОВДП в обігу, які у власності фізосіб, зросли на 3,5% - до 73 млрд грн.
Загалом за січень-листопад 2024 року від розміщення ОВДП Мінфін залучив 523,2 млрд грн в еквіваленті, а з початку воєнного стану — 1,4 трлн грн в еквіваленті.
Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України.
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