Яку суму в середньому позичають українці в МФО — експерт Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Яку суму в середньому позичають українці в МФО — експерт

Зараз на ринку кредитування приблизно 115−120 тисяч позичальників, які щомісячно користуються мікрозаймами. У 2022−2021 роках ці показники були 250−300 тисяч.

Про це на FinYear 2025 розповів Олександр Бойко, CEO SalesDubler.

«Чому так сталося, і які прогнози на 2025 рік? Я бачу, в першу чергу, це невизначеність у зв’язку з останніми подіями, і ця невизначеність відображається на ринку та попиті клієнтів. Чи буде зростати попит? Думаю, що ні. Клієнтів зараз на ринку приблизно 115−120 тисяч, які щомісячно користуються мікрозаймами, порівняно з 2022−2021 роками, коли ці показники були 250−300 тисяч. Тобто майже вдвічі скоротився ринок», — розповів Бойко.

За його даними, українці в середньому цьогоріч позичають в МФО 6190 грн (приблизно 150 доларів. — Ред.). Для порівняння, у 2021 розмір позики був 4470 грн (близько 168 доларів).

90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Загалом від початку року було видано 5,9 млн на суму 37,11 млрд грн. Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

За його словами, компанії зараз активно працюють на залучення повторних клієнтів.

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Бойко зазначив, що ринок мікрофінансування не повернувся до результатів, які були до повномасштабної війни. Він вийшов у 2023 році на певне плато і так залишається. Зараз він взагалі починає стагнувати.

«Ми бачимо, що мікрофінансові компанії з цим працюють. Вони роблять зусилля по зміні продукту. Їх спонукає ринок та регулятор, який запровадив нові вимоги, обмежив відсоткові ставки тощо», — пояснив експерт.

Бойко наголосив, що в суспільства є запит на онлайн кредити, а не готівкою у відділенні.

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