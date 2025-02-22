Яку суму в середньому позичають українці в МФО — експерт
Зараз на ринку кредитування приблизно 115−120 тисяч позичальників, які щомісячно користуються мікрозаймами. У 2022−2021 роках ці показники були 250−300 тисяч.
Про це на FinYear 2025 розповів Олександр Бойко, CEO SalesDubler.
«Чому так сталося, і які прогнози на 2025 рік? Я бачу, в першу чергу, це невизначеність у зв’язку з останніми подіями, і ця невизначеність відображається на ринку та попиті клієнтів. Чи буде зростати попит? Думаю, що ні. Клієнтів зараз на ринку приблизно 115−120 тисяч, які щомісячно користуються мікрозаймами, порівняно з 2022−2021 роками, коли ці показники були 250−300 тисяч. Тобто майже вдвічі скоротився ринок», — розповів Бойко.
За його даними, українці в середньому цьогоріч позичають в МФО 6190 грн (приблизно 150 доларів. — Ред.). Для порівняння, у 2021 розмір позики був 4470 грн (близько 168 доларів).
90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.
Загалом від початку року було видано 5,9 млн на суму 37,11 млрд грн. Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.
За його словами, компанії зараз активно працюють на залучення повторних клієнтів.
Бойко зазначив, що ринок мікрофінансування не повернувся до результатів, які були до повномасштабної війни. Він вийшов у 2023 році на певне плато і так залишається. Зараз він взагалі починає стагнувати.
«Ми бачимо, що мікрофінансові компанії з цим працюють. Вони роблять зусилля по зміні продукту. Їх спонукає ринок та регулятор, який запровадив нові вимоги, обмежив відсоткові ставки тощо», — пояснив експерт.
Бойко наголосив, що в суспільства є запит на онлайн кредити, а не готівкою у відділенні.
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