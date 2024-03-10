Якщо росіяни продовжать окупацію Запорізької АЕС, Україна вимагатиме посилення санкцій — Галущенко Сьогодні 12:46 — Енергетика

Якщо росіяни продовжать окупацію Запорізької АЕС, Україна вимагатиме посилення санкцій — Галущенко

Герман Галущенко, коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль України, заявив, що Україна вимагатиме посилення санкцій, якщо цього не буде зроблено.

Про це міністр енергетики України повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на Запорізькій атомній станції збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту», — сказав очільник Міненерго.

Він зазначив, враховуючи, що виконання міжнародних документів є слабкою стороною росії, Україна «буде пушити питання санкцій відповідно».

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Галущенко нагадав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої нашою делегацією резолюції є важливим досягненням.

«У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі - 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ — з нами», — зазначив Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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