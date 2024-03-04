Галущенко — главам делегацій країн ЄС: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на ЗАЕС Сьогодні 16:33 — Енергетика

Галущенко — главам делегацій країн ЄС: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з главами делегацій країн Європейського союзу в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Герман Галущенко нагадав, що сьогодні виповнюється рівно два роки з дня окупації росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції - української ЗАЕС. Він ознайомив учасників засідання з поточною ситуацією на об'єкті і наголосив на загрозах, які існують для ядерної і радіаційної безпеки не тільки України, а і всього світу.

«Навіть найменший інцидент на ЗАЕС може зупинити ренесанс атомної енергетики в усьому світі. Росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію, але насправді це не так. Завершення строків експлуатації ядерного палива, недопуск професійного ліцензованого персоналу, деградація обладнання на станції - це все реальні загрози, які можуть потягнути за собою непоправні наслідки. І це тільки питання часу», — зазначив він.

Міністр розповів учасникам зустрічі про проведення в Україні масштабних навчань екстрених служб для подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Він підкреслив, що такі навчання готувалися з урахуванням реальних погодних умов, напрямку вітру та інших аспектів, які можуть вплинути на поширення наслідків катастрофи. З огляду на їх результати наслідки аварії на ЗАЕС можуть відчути не тільки в Україні, але і в Польщі, Туреччині, Болгарії, Румунії та інших країнах.

Аби не допустити реалізації таких сценаріїв, міжнародна спільнота має змусити росію залишити ЗАЕС і передати атомну станцію під контроль легітимного, професійного українського оператора.

Міністр закликав підтримати проєкт резолюції Ради Керуючих про ситуацію на ЗАЕС, підготовлений Україною.

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