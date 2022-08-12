Які вживані авто приганяли з-за кордону в першій половині 2022 року — Finance.ua

Які вживані авто приганяли з-за кордону в першій половині 2022 року Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Які вживані авто приганяли з-за кордону в першій половині 2022 року

З січня по червень 2022 року українці зареєстрували 278,6 тис. шт. вживаних легковиків, що були привезені з-за кордону. При цьому більшість з цих авто (202,8 тисячі, 72,8%) — протягом дії так званого «нульового» розмитнення, тобто квітня-червня.

Про це свідчить статистика експертів Інституту досліджень авторинку.

Як зазначається, із загальної кількості вперше зареєстрованих в Україні імпортних вживаних легкових авто протягом квітня-червня 2022 року, 30,3 тисячі авто були повторно перепродані протягом цього ж періоду на внутрішньому ринку.

Тобто, лише 4,8% від загальної кількості імпортних авто привезли на перепродаж, а решта 95,2% — для власного користування.

Найпопулярніші бренди серед імпортних авто з пробігом

Лідером серед брендів вживаних легковиків, які українці привозили впродовж першої половини 2022 року, як і серед внутрішніх перепродажів, виявився Volkswagen. Частка авто цієї марки зросла з 17,6% до 19,3%, якщо порівнювати зі статистикою 2021 року.

Друге місце зайняв Renault, частка якого майже не змінилася та складає 8,7%, а на третє місце з п’ятого піднявся Opel (частка 7,3% у порівнянні з 6,5% у 2021 році).

Четверту сходинку зайняли автомобілі марки Ford (частка 7%), який опустився з третьої за підсумками 2021 року, та посунув на п’яте місце Skoda (частка 6,5%).

Помітно також, що суттєво опустився в рейтингу Huyndai, який у 2021 році займав шосте місце з часткою 5,1%, а за підсумками першого півріччя-2022 кількість цих авто в імпорті скоротилася до 3,4%, що забезпечило лише 13 місце в топі. Це стало наслідком проблем з доставленням автомобілів з портів США та Південної Кореї, звідки привозили значну частину легковиків цієї марки.

Через те, що під «нульове» розмитнення протягом квітня-червня більшість автомобілів привозили з країн Європейського Союзу, в переліку найпопулярніших брендів зросла частка німецьких брендів: Audi (з 4,7% до 6,3%), BMW (з 4,1% до 5,4%), Mercedes-Benz (з 3,3% до 4,8%).

Єдиний «японець», якому вдалося затриматися у Топ-10, це Nissan, частка якого скоротилася з 4,6% до 3,8%.

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Найчастіше за перших 6 місяців 2022 року українці привозили з-за кордону Volkswagen Passat з пробігом: 16,2 тисячі штук.

На другому місці за популярністю ще один Volkswagen — Golf (14,8 тис. шт.). Третє місце зайняла ще одна модель Volkswagen AG — Skoda Octavia.

На четвертій сходинці розмістився популярний Renault Megane (8,5 тис. шт.), а на п’ятій опинився його «брат» Renault Scenic (7,5 тис. шт.). На шостому місцю розмітився Ford Focus (6,8 тис. шт.), на сьоме піднявся Volkswagen Touran (6,6 тис. шт.), а восьме та дев’яте зайняли два Opel — Zafira (6,4 тис. шт.) та Astra (6,2 тис. шт.). Першу десятку замикає Audi A4 з показником в 6,2 тисячі зареєстрованих авто.

Якщо порівнювати із рейтингом 2021 року, то найпомітніші зміни відбулися в другій десятці рейтингу. Зокрема, з Топ-20 вибули типово «американські» автомобілі: Nissan Rogue, Ford Fusion, Volkswagen Jetta та Ford Escape. Ці машини були популярними серед автомобілів, імпортованих з США. Через проблеми з логістикою їх кількість в структурі імпорту в першій половині 2022 року досягла мінімуму.

Натомість в Топ-20 за підсумками півріччя-2022 потрапили німецькі Mercedes-Benz E-Classe, BMW X5 та Volkswagen Touareg. Всупереч «преміальності» цих моделей, більшість із них були автомобілями «у віці», адже середній вік кожної з моделей становить понад 8 років. Тобто про масове ввезення дорогих елітних машин українцями мова не йде.

Цікаво також, що 9 із 20 найпопулярніших імпортних легковиків з пробігом займають марки концерну Volkswagen AG.

Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, січень-червень 2022 року, eauto.org.ua

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