Які вживані легковики українці купують в часи війни. Топ-20 моделей — Finance.ua

Які вживані легковики українці купують в часи війни. Топ-20 моделей Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Які вживані легковики українці купують в часи війни. Топ-20 моделей

Українці з початку року придбали 285,5 тисяч вживаних легковиків на внутрішньому ринку.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Першим серед брендів авто, які купували на внутрішньому ринку в січні-червні 2022 року, звично виявився Volkswagen. Легковиків цієї марки українці придбали 35,7 тисячі, що складає 12,6% від загальної кількості.

На другому місці опинилася продукція російсько-радянського ВАЗу (7,8%, 22,2 тис. шт.). Проте частка цього бренду, якщо порівнювати з минулим 2021 роком, скоротилася (було 10,1%). Ці автомобілі поступово заміщуються вживаними легковиками світових брендів. Наприклад, частка того ж Volkswagen минулого року була меншою, на рівні 10,8%.

Третє місце зайняв Renault (6%, 17,1 тис. шт.), а четверте — Skoda (5,6%). Першу п’ятірку замикає Ford із часткою 4,9% (13,9 тис. шт.).

В топ-10 потрапили також автомобілі марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) та Hyundai (4,2%).

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Daewoo Lanos втратив лідерство, перемістився на другу позицію та поступився Volkswagen Passat. Таким чином народним автомобілем українців можна називати саме «Пасат»: відтепер він очолює рейтинг як «свіжопригнаних» вживаних легковиків з-за кордону, так і топ внутрішніх перепродажів.

Третє, четверте і п’яте місце місця посіли «старожили» рейтингів — Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Renault Megane.

Ще одна приємна зміна — в рейтингу стає все менше різного роду ВАЗів. З «Лад» в топ-20 залишилася лише одна представниця: «дев’ятка» (разом з її модифікацією 21099), що розмістилася на шостій позиції.

Із сьомої по десяту сходинку розмістилися і раніше популярні серед українців Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra і Chevrolet Aveo. Цікавіші зміни відбулися у другій десятці популярних легковиків першої половини 2022 року. У порівнянні з рейтингом 2021 року, замість трьох ВАЗів — 2107, 2110 і 2106, до списку потрапили популярні моделі «свіжопригнаних» машин: BMW 3 Series, Audi A6 і Renault Scenic.

Також з рейтингу «зник» Hyundai Sonata — це вже наслідок проблем в сегменті авто з США та Південної Кореї. Ця модель була популярною серед українців, проте у зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи українських морських портів та збільшенням термінів і вартості доставлення внаслідок цього, кількість «американців» і «корейців» на ринку суттєво зменшилася. Цю модель, разом із Mitsubishi Lancer, котрий також вибув з топ-20, замінили «європейці»: Renault Scenic і Opel Zafira.

Таблиця: Інститут досліджень авторинку

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