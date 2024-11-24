Які витяги з реєстрів можна отримати онлайн, та скільки це коштує — Finance.ua
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Які витяги з реєстрів можна отримати онлайн, та скільки це коштує

Особисті фінанси
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Які витяги з реєстрів можна отримати онлайн, та скільки це коштує
Які витяги з реєстрів можна отримати онлайн, та скільки це коштує
У житті іноді виникає необхідність підтвердити чи спростувати певні факти, що мають юридичне значення. У більшості випадків це можна зробити за допомогою Витягів з реєстрів.
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають, які витяги можна отримати онлайн на Порталі «Дія».

Які витяги можна отримати онлайн

1. Витяг про народження. Це документ, що підтверджує проведення державної реєстрації народження.
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Скористатися послугою коштує 73 грн, а отримати замовлений в «Дії» витяг можна поштою або у відділі ДРАЦС (спосіб отримання вказується при заповненні заяви).
2. Витяг про місце проживання. За допомогою цього витягу можна підтвердити поточне або попереднє місце проживання заявника або його дитини.
За цей витяг не доведеться платити коштів, тому що він видається безкоштовно.
Завантажити витяг про місце проживання в pdf-форматі можна в розділі «Отримані документи» в особистому кабінеті на Порталі Дія.
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3. Витяг про зміну імені — це документ, що підтверджує проведення державної реєстрації зміни імені (наприклад, при зміні прізвища при одруженні).
Громадяни також можуть отримати його безкоштовно.
Отримати замовлений в Дії витяг можна поштою або у відділі ДРАЦС (спосіб отримання вказується при заповненні заяви).
4. Витяг про шлюб. Це документ, що підтверджує проведення державної реєстрації шлюбу.
Вартість послуги — 73 грн.
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Отримати замовлений в Дії витяг можна поштою або у відділі ДРАЦС (спосіб отримання вказується при заповненні заяви).
5. Витяг про розірвання шлюбу. Це документ, що підтверджує проведення державної реєстрації розірвання шлюбу.
Вартість послуги становить 73 грн, а отримати замовлений в Дії витяг можна поштою або у відділі ДРАЦС (спосіб отримання вказується при заповненні заяви).
6. Витяг про несудимість. Витяг містить інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та видається безкоштовно.
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Готовий витяг про несудимість надійде на електронну пошту протягом 10 робочих днів (протягом 30-ти — якщо дані потребують додаткової перевірки).
Також його можна завантажити в особистому кабінеті на Порталі Дія в розділі «Отримані документи».
7. Витяг про смерть. Документ підтверджує проведення державної реєстрації смерті.
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Вартість послуги — 73 грн.
Отримати замовлений в Дії витяг можна поштою або у відділі ДРАЦС (спосіб отримання вказується при заповненні заяви).
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників від мобілізації буде доступна лише в електронному форматі через портал «Дія».
За матеріалами:
Finance.ua
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