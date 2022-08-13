Які виплати отримують українці в Нідерландах — Finance.ua

Які виплати отримують українці в Нідерландах Вчора 12:29 — Особисті фінанси

Які виплати отримують українці в Нідерландах

Кількість жителів Нідерландів за останні пів року значно зросла. В основному це пов’язано з імміграцією, в тому числі за рахунок приїздів біженців з України. За даними Статистичного управління Нідерландів (CBS), в першій половині 2022 року число жителів країни збільшилося майже на 120 000 осіб. Станом на зараз у країні офіційно зареєстровано понад 64 тисячі українців, які приїхали після 24 лютого.

Виплати

Згідно з даними, опублікованими на урядовому сайті Нідерландів, в країні надається можливість отримання виплат за умови, що українці поки не знайшли роботу в країні.

Дорослі та діти отримують 260 євро на людину в місяць: 205 євро на їжу і 55 євро на одяг та інші особисті речі.

Біженці з України отримують виплати від муніципалітету, в якому вони зареєстровані. Нарахування приходять на їх банківський рахунок, на грошову карту, також їх можуть видавати готівкою або товарами.

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«Біженці з України, які проживають у приймаючій сім’ї, отримують додаткову щомісячну допомогу в розмірі 215 євро на дорослого і 55 євро на дитину для покриття інших особистих витрат, таких як громадський транспорт, відвідування сім’ї та спорт», — йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Самі приймаючі сім’ї прямої компенсації не отримують.

Біженці зобов’язані інформувати муніципалітет, якщо вони залишають своє житло або влаштовуються на оплачувану роботу. Тоді виплати припиняються в перший день місяця після їх виїзду або початку роботи. Члени їх сімей, у яких ще немає оплачуваної роботи, як і раніше будуть отримувати прожитковий мінімум.

Виплати також припиняються, якщо українці працюють вдома дистанційно й отримують зарплату в Україні.

Робота

Біженцям дозволяється влаштовуватися на оплачувану роботу в Нідерландах, якщо вони підпадають під дію Директиву про тимчасовий захист України. У цьому випадку їх роботодавцю не потрібно подавати заяву на отримання TWV (дозволу на роботу) для них.

Якщо компанія наймає українця на роботу, то повинна повідомити про це місцеву владу не менше ніж за 2 дні до початку роботи. Якщо роботодавець цього не зробить вчасно, йому загрожує штраф. Таким чином влада країни намагається не допустити експлуатації українців при влаштуванні на роботу.

До слова, біженці з України мають ті самі права, що і будь-які працівники в Нідерландах: їм мають надати безпечне робоче місце, право на перерви, вихідні та мінімальну заробітну плату.

За останніми даними, у Нідерландах знайшли роботу не менше 24 тисяч біженців з України. Найчастіше їм вдавалося знайти роботу у сфері гостинності — готелях, ресторанах. Також — у сільському господарстві та на складах. Багато хто звертався в агентства з працевлаштування — з їх допомогою роботу знайшли більш ніж половина біженців, повідомляють місцеві ЗМІ.

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