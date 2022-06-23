Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом — Finance.ua

Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом
Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом або сертифікатом підтвердження особи, виробленим в Посольстві. Послуга надається банком BUNQ.
Прийом на відкриття банківських рахунків здійснюватиметься виключно за попереднім записом. Зареєструватись на прийом можна за посиланням.
У разі відсутності часових слотів для запису радимо записатися на інший день або слідкувати за оновленнями на сторінці Посольства України в Нідерландах в Facebook.
Відкриття рахунків здійснюватиметься виключно за внутрішнім паспортом або сертифікатом підтвердження особи і за умови наявності завантаженого додатку Bunq на смартфоні. Адреса прийому громадян: Pleinweg 196A, Rotterdam.
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