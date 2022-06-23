Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом

Особисті фінанси
268
Українці в Нідерландах зможуть відкрити банківський рахунок за внутрішнім паспортом або сертифікатом підтвердження особи, виробленим в Посольстві. Послуга надається банком BUNQ.
Прийом на відкриття банківських рахунків здійснюватиметься виключно за попереднім записом. Зареєструватись на прийом можна за посиланням.
У разі відсутності часових слотів для запису радимо записатися на інший день або слідкувати за оновленнями на сторінці Посольства України в Нідерландах в Facebook.
Відкриття рахунків здійснюватиметься виключно за внутрішнім паспортом або сертифікатом підтвердження особи і за умови наявності завантаженого додатку Bunq на смартфоні. Адреса прийому громадян: Pleinweg 196A, Rotterdam.

Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати на кордоні 🚙

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.