Які сигнали свідчать про те, що автомобіль варто продавати — Finance.ua

Які сигнали свідчать про те, що автомобіль варто продавати Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Які сигнали свідчать про те, що автомобіль варто продавати, Фото: freepik

Автовласники рано чи пізно стикаються із питанням продажу свого транспортного засобу. Причини можуть бути різними: бажання оновити модель, зміна потреб або прагнення уникнути витрат на дорогий ремонт. Однак, щоб продаж був максимально вигідним, важливо визначити правильний момент.

Про це розповідає «УНІАН».

Ознаки, що час продавати авто

1. Автомобіль не відповідає вашим потребам. Зміни у житті, наприклад, нова робота, переїзд чи розширення сім’ї, можуть зробити ваш автомобіль менш зручним.

Читайте також Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)

Якщо транспортний засіб більше не задовольняє ваші потреби, можливо, настав час його продати.

2. Машина на піку своєї вартості. Чи не основна увага в питанні, коли вигідно продавати машину, пов’язана саме з її ринковою вартістю.

Продавати машину краще тоді, коли вона найбільш цінна, а на це впливають одразу кілька факторів:

попит. Він відіграє величезну роль у ціноутворенні і при цьому змінюється під впливом ринкових трендів. Наприклад, якщо на ринку нестача нових і б/в автомобілів, попит на них може різко зрости. Залежно від року випуску і моделі транспортний засіб може коштувати більше, ніж ви думаєте.

Він відіграє величезну роль у ціноутворенні і при цьому змінюється під впливом ринкових трендів. Наприклад, якщо на ринку нестача нових і б/в автомобілів, попит на них може різко зрости. Залежно від року випуску і моделі транспортний засіб може коштувати більше, ніж ви думаєте. загальний стан авто. Технічні моменти безпосередньо впливають на вартість вашої «ластівки» на вторинному ринку. Варто продати машину в той момент, коли в ній все працює справно — так буде простіше знайти покупця і отримати максимальну ціну. Тоді як продаж авто, що потребує серйозного ремонту, може бути складним завданням.

Технічні моменти безпосередньо впливають на вартість вашої «ластівки» на вторинному ринку. Варто продати машину в той момент, коли в ній все працює справно — так буде простіше знайти покупця і отримати максимальну ціну. Тоді як продаж авто, що потребує серйозного ремонту, може бути складним завданням. пробіг. За якого пробігу краще продавати машину — одне з найважливіших запитань, яке ви тільки можете собі поставити в цьому процесі. Краще зробити це до того, як одометр покаже 100−120 тисяч кілометрів пробігу, оскільки саме з цього моменту починаються дорогі ремонти. Якщо пробіг ще не досяг цього значення, ви зможете запросити більш високу ціну. Автомобіль краще продати до того, як пробіг досягне 150 тисяч км — навіть якщо стан машини залишиться тим самим, покупці можуть інакше сприймати автомобіль із шестизначним пробігом.

3. Утримання та експлуатація стають дорогими. Ідеально продати авто, поки воно в хорошому стані. Але якщо від вас уже зараз «потрібні» великі гроші на ремонти, це явний сигнал до продажу.

Читайте також Найпопулярніші спортивні автомобілі 2024 року

Паралельно цьому потрібно пам’ятати, що у машини є дві постійні витрати — паливо і страховка.

Особливо зараз в Україні знайдеться більше людей, які захочуть придбати електромобіль або гібрид, щоб можна було їздити на газу через високу вартість бензину. Але експлуатація все одно може бути надмірно дорогою в поточний час.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.