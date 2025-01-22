Найпопулярніші спортивні автомобілі 2024 року — Finance.ua

Найпопулярніші спортивні автомобілі 2024 року Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Найпопулярніші спортивні автомобілі 2024 року

Спортивні автомобілі залишаються культовим сегментом ринку, але у 2024 році їх продаж скоротився на 13% порівняно з попереднім роком, склавши 247 631 одиницю. Однак деякі моделі змогли зміцнити свої позиції, демонструючи зростання продажів та стабільний попит.

Одним з головних переможців став Porsche 911, продаж якого зріс на 20,8%, досягнувши 14 128 автомобілів. Ця модель впевнено випередила конкурентів, зокрема більш доступні Toyota GR86 та Subaru BRZ. Успіх пояснюється лояльністю покупців та статусом моделі як еталона серед спортивних авто.

Ще одне значне зростання показало серію Porsche 718 (Boxster і Cayman) — на 25,9%, із загальним обсягом продажів 5698 одиниць. Попит на ці автомобілі пояснюється їхнім відходом від ДВС у бік електричної трансформації, що стимулює покупців придбати останні бензинові версії.

Toyota GR86 продемонструвала зростання на 3,1% з результатом 11 426 проданих автомобілів, залишивши позаду Subaru BRZ (3345 одиниць), Nissan Z (3,164) та BMW Z4 (2,129). GR86 спромоглася об’єднати доступну ціну з високою продуктивністю, що забезпечило їй лідерство серед недорогих спортивних автомобілів.

Незважаючи на загальний успіх деяких моделей, такі автомобілі, як Mazda MX-5 (-9,7%, 8,103 шт.), Nissan GT-R (-31,5%, 267 шт.) та Mercedes SL (-56%, 1,608 шт.), Зіткнулися з різким зниженням попиту.

Навіть популярні Chevrolet Corvette (33,330 шт.) та Ford Mustang (44,003 шт.) втратили 3% і 9,5% відповідно.

Читайте також Porsche може представити новий кросовер Macan з ДВЗ

Деякі моделі, такі як Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Audi R8 та Infiniti Q60, припинили своє існування у 2024 році, що також вплинуло на загальні результати сегмента.

2024 показав, що, незважаючи на зниження інтересу до спортивних автомобілів, такі бренди, як Porsche і Toyota, продовжують залишатися в центрі уваги завдяки якості та інноваціям. Тим не менш, майбутнє цього сегмента багато в чому залежить від адаптації до нових технологій та уподобань покупців.

Avtosota За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.