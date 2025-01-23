Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку (інфографіка)
Як вже повідомляв Укравтопром, в 2024 році український автопарк поповнили 69,6 тис нових легковиків.
З цієї кількості — 44,3 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 25,3 тис придбали юрособи.
Таким чином, у порівнянні з 2023 р. продажі нових легковиків у приватному сегменті авторинку зросли на 8%, а в корпоративному — на 27%.
Нагадаємо, як повідомляв Укравтопром, Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів. У 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).
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