Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників — Finance.ua

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Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників

Особисті фінанси
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Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників
Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників
У І кв. 2025 року українці уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), що на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України.
Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн. Це на 114,81% більше, ніж за у 2024 році.
Середній розмір страхової премії зріс — до 2975,4 грн. (+135,61%).
Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.
Лідерами за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стали:
  • СК «Оранта» — 267746 договорів;
  • СГ «ТАС» — 260009 договорів;
  • СК «Княжа вієнна іншуранс груп» — 194755 договорів.
Нагадаємо, у першому кварталі поточного року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. Це на 16,5% менше, порівняно з першим кварталом 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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