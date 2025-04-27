Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників — Finance.ua

Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників Сьогодні 08:13 — Особисті фінанси

Які страхові компанії найбільш популярні серед автовласників

У І кв. 2025 року українці уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності ( ОСЦПВ ), що на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомили у Моторно (транспортному) страховому бюро України.

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн. Це на 114,81% більше, ніж за у 2024 році.

Середній розмір страхової премії зріс — до 2975,4 грн. (+135,61%).

Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.

Лідерами за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стали:

СК «Оранта» — 267746 договорів;

СГ «ТАС» — 260009 договорів;

СК «Княжа вієнна іншуранс груп» — 194755 договорів.

Нагадаємо, у першому кварталі поточного року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. Це на 16,5% менше, порівняно з першим кварталом 2024 року.

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