Які soft skills хочуть бачити роботодавці у співробітниках після початку війни — Finance.ua

Які soft skills хочуть бачити роботодавці у співробітниках після початку війни Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Які soft skills хочуть бачити роботодавці у співробітниках після початку війни, www.freepik.com

Порівнюючи з листопадом 2021 року, кількість роботодавців, які в описі своїх вакансій зазначають бажані soft skills, зросла на 10% та становить 75%.

Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua

«Soft skills, або „м’які навички“, не притаманні конкретним професіям. Це особистісні якості, які допомагають результативно виконувати роботу та успішно будувати майбутню кар’єру. Топ 10 ключових скілів зазнало значних змін після початку війни», — нагадують у компанії.

Відповідальність — ключова навичка в сучасних умовах

Відповідальність — навичка, яка посідає першу сходинку в рейтингу найбажаніших якостей співробітника. Проте відсоток згадуваності цієї навички в воєнний період збільшився на 20%, порівнюючи з довоєнним періодом. Наразі в 80% всіх вакансій, в яких згадуються soft skills, зазначені відповідальність.

Уважність — друга за затребуваністю навичка

Уважність в сучасних умовах набула більшої важливості та пріоритетності, ніж у мирний час. В листопаді минулого року уважність посідала п’яту сходинку в рейтингу soft skills. Її зазначали як бажану рису кандидата 31% роботодавців в своїх вакансіях. В військових умовах важливість цієї навички значно зросла. Нині в 70% вакансіях із переліченими навичками зазначена уважність.

Тактовність

Сьогодні тактовність входить в трійку найбільш бажаних soft skills, які, на думку роботодавців, повинні мати кращі кандидати на вакансії. Порівнюючи з листопадом минулого року, частка згадуваності цієї навички зросла в три рази і зараз становить 62%.

Навички роботи в команді важливі для кожного другого роботодавця

Вміння працювати в команді — навичка, яка практично не змінила місце в рейтингу за час війни. Як в мирний час, так у воєнний більше половини роботодавців зазначають цю навичку, як ключову.

Комунікабельність

Комунікабельність людини проявляється через легкість входження в контакт з іншими людьми, відсутність замкнутості, ізольованості. Значення комунікабельності після початку війни дещо зросло, порівнюючи з мирним часом. Нині в 40% всіх вакансій зазначені ця якість як бажана.

Стресостійкість — нові реалії військового періоду

Сьогодні в 35% вакансій роботодавцями зазначається стресостійкість як бажана навичка майбутнього співробітника. В мирний час її зазначали лише в 18% вакансій. Здатність зберігати спокій і врівноваженість незалежно від подій, які відбуваються, набуває нового сенсу. В умовах війни в усіх людей піднімається рівень стресу, проте роботодавцю важливо організувати роботу в нових реаліях.

Орієнтація на результат — незмінна навичка

Орієнтація на результат є навичкою, яка займає стабільну сьому сходинку в рейтингу незалежно від того, війна зараз чи ні. Для роботодавця важливо, щоб його співробітники рухалися в одному напрямку, були орієнтовані на результат та вели компанію до розвитку й процвітання.

Аналітичні здібності, самоорганізація та багатозадачність — нові виклики сьогодення

Аналітичні здібності, самоорганізація та багатозадачність закривають топ 10 найбажаніших навичок, їх зазначають у вакансіях 25% роботодавців. Вміння аналізувати та критично оцінювати ситуацію наразі дуже важлива риса. Самоорганізація — це вміння людини так організувати свою діяльність, щоб найповніше реалізувати свій потенціал та виконати поставлені задачі. Багатозадачність теж цінується роботодавцем.

Новинки військового часу

Серед нових побажань у вакансіях роботодавці почали зазначати: гнучкість, мобільність, дисциплінованість, справедливість, оптимістичність та адаптивність. Також вказується дружелюбність, ввічливість та порядність. Нові реалії пошуку роботи в військовий час вносять свої корективи в бажані вміння та навички.

Інфографіка: grc.ua

Довідка Finance.ua:

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ринок праці переживає глибоку кризу. Проте є й такі сфери, які навіть під час війни продовжують найм та потребують нових спеціалістів;

фахівці розповіли про 10 головних змін в організації трудових відносин, що відбулися у липні. Нагадаємо, 19 липня набрав чинності Закон України № 2352-ІХ, яким передбачено нові підходи до організації трудових відносин під час воєнного стану та в мирний час.

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