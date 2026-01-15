Які соцвиплати можна оформити онлайн через Пенсійний фонд у 2026 році Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Які соцвиплати можна оформити онлайн через Пенсійний фонд у 2026 році

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з вересня 2025 року працює новий цифровий сервіс, який дає змогу громадянам дистанційно подавати заяви на призначення окремих видів державної соціальної допомоги. Станом на січень 2026 року перелік таких допомог охоплює 12 позицій.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Які види допомог доступні онлайн

Через вебпортал ПФУ можна подати заяву на призначення таких видів державної соціальної підтримки:

щомісячна грошова допомога особі, яка потребує догляду внаслідок психічного розладу;

допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які були евакуйовані або відселені;

компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які брали участь у ядерних випробуваннях;

допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС та брали участь у ядерних випробуваннях;

відшкодування втраченого заробітку постраждалим внаслідок ЧАЕС;

виплата компенсації до досягнення повноліття дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками ЧАЕС, і не харчуються;

компенсація за нерухоме майно, втрачене в разі відселення із зон радіоактивного забруднення;

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

одноразова компенсація особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами;

щорічна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень від вибухонебезпечних предметів;

грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

одноразова винагорода жінкам зі званням «Мати-героїня».

Як подати заяву онлайн

1. Авторизуватися на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку «Увійти».

2. В особистому кабінеті у лівій панелі в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Окремі види державних соціальних допомог».

3. Заповнити онлайн-форму заяви: зазначити головне управління ПФУ, тип заявника, персональні дані, відомості про документ, що посвідчує особу, а також дані про місце реєстрації та проживання.

4. У розділі «Дані щодо виплати» обрати спосіб отримання коштів (через пошту або банк) та внести відповідні реквізити.

5. За потреби додати інформацію про члена сім’ї у полі «Учасники звернення».

6. За необхідності внести дані про доходи членів сім’ї, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

7. Додати скан-копії документів (за переліком), обрати спосіб отримання повідомлення про рішення та надати згоду на обробку персональних даних.

8. Перевірити сформовану заяву та надіслати її до ПФУ, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Нагадаємо, з 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію . Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи.

Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Також зазначимо, що тут діятимуть нові пороги:

23 роки стажу для виходу у 63 роки;

15 — для виходу у 65.



