Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)

Технології&Авто
21
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
У першому кварталі 2024 року користувачі найбільше купували пристрої Apple та Samsung.
Про це йдеться в дослідженні агенції Counterpoint Research.
Читайте також
У дослідження вказано, що навіть у непрості часи користувачі віддають перевагу смартфонам із преміального сегмента: 7 із 10 моделей у списку коштують від 600 доларів і вище.

Найпопулярніший смартфон

За підсумками першого кварталу 2024 року, найбільш популярним смартфоном на ринку є iPhone 15 Pro Max.
Фото: Apple
Фото: Apple
У той же час, усі чотири моделі iPhone 2023-го увійшли в десятку найбільш продаваних. А потужний флагман став абсолютним бестселером, попри стартовий цінник в 1199 доларів.
Уся перша п’ятірка залишилася за Apple iPhone, якщо не брати до уваги 5 місце: тут розташувався Samsung S24 Ultra.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Це найбільш продаваний Android-девайс 2024 року. Високі показники пояснюються, зокрема, досягненнями в галузі штучного інтелекту Galaxy AI. Також у рейтингу можна знайти дуже дешеві Galaxy A15 і Galaxy A34.
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)
Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.