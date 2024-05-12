Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка) 12.05.2024, 01:17 — Технології&Авто

Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед користувачів у 2024 році (інфографіка)

У першому кварталі 2024 року користувачі найбільше купували пристрої Apple та Samsung.

Про це йдеться в дослідженні агенції Counterpoint Research.

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У дослідження вказано, що навіть у непрості часи користувачі віддають перевагу смартфонам із преміального сегмента: 7 із 10 моделей у списку коштують від 600 доларів і вище.

Найпопулярніший смартфон

За підсумками першого кварталу 2024 року, найбільш популярним смартфоном на ринку є iPhone 15 Pro Max.

Фото: Apple

У той же час, усі чотири моделі iPhone 2023-го увійшли в десятку найбільш продаваних. А потужний флагман став абсолютним бестселером, попри стартовий цінник в 1199 доларів.

Уся перша п’ятірка залишилася за Apple iPhone, якщо не брати до уваги 5 місце: тут розташувався Samsung S24 Ultra.

Фото: Samsung

Це найбільш продаваний Android-девайс 2024 року. Високі показники пояснюються, зокрема, досягненнями в галузі штучного інтелекту Galaxy AI. Також у рейтингу можна знайти дуже дешеві Galaxy A15 і Galaxy A34.

Як видно з топа, китайських смартфонів у рейтингу не представлено.

УНІАН За матеріалами:

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