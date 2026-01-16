0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році

Казна та Політика
14
Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році
Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році
Переробна промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Структура податкових надходжень за галузями

Найбільша частка надходжень припала на такі сфери:
  • переробна промисловість — 17,9% від загального обсягу податкових надходжень;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,6%.
Суттєвий внесок у наповнення бюджету також забезпечили:
  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 12,4%;
  • фінансова та страхова діяльність — 8,4%.

Галузі з найвищими темпами зростання

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано в таких секторах економіки:
  • переробна промисловість — +23,6%, або +70,2 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +24,8%, або +67,6 млрд грн;
  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — +25,9%, або +52,4 млрд грн;
  • сільське, лісове та рибне господарство — +35,8%, або +27,9 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що аналітичні центри, що спеціалізуються на питаннях економічної політики, звернулися до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також до голів парламентських комітетів з питань податкової та економічної політики.
У зверненні вони закликають переглянути законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.
Аналітичні центри вважають доцільним встановлення значно вищого порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ, ніж 1 млн грн. Вони посилаються на практику ЄС та Великої Британії, де поріг становить 85−100 тис. євро, та пропонують для України встановити його на рівні 6 млн грн із 2027 року з подальшим поетапним зниженням.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems