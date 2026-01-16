Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році Сьогодні 19:04 — Казна та Політика

Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році

Переробна промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Структура податкових надходжень за галузями

Найбільша частка надходжень припала на такі сфери:

переробна промисловість — 17,9% від загального обсягу податкових надходжень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,6%.

Суттєвий внесок у наповнення бюджету також забезпечили:

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 12,4%;

фінансова та страхова діяльність — 8,4%.

Галузі з найвищими темпами зростання

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано в таких секторах економіки:

переробна промисловість — +23,6%, або +70,2 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +24,8%, або +67,6 млрд грн;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — +25,9%, або +52,4 млрд грн;

сільське, лісове та рибне господарство — +35,8%, або +27,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що аналітичні центри, що спеціалізуються на питаннях економічної політики, звернулися до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також до голів парламентських комітетів з питань податкової та економічної політики.

У зверненні вони закликають переглянути законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.

Аналітичні центри вважають доцільним встановлення значно вищого порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ, ніж 1 млн грн. Вони посилаються на практику ЄС та Великої Британії, де поріг становить 85−100 тис. євро, та пропонують для України встановити його на рівні 6 млн грн із 2027 року з подальшим поетапним зниженням.

