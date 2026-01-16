Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році
Переробна промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.
Структура податкових надходжень за галузями
Найбільша частка надходжень припала на такі сфери:
- переробна промисловість — 17,9% від загального обсягу податкових надходжень;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,6%.
Суттєвий внесок у наповнення бюджету також забезпечили:
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 12,4%;
- фінансова та страхова діяльність — 8,4%.
Галузі з найвищими темпами зростання
У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано в таких секторах економіки:
- переробна промисловість — +23,6%, або +70,2 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +24,8%, або +67,6 млрд грн;
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — +25,9%, або +52,4 млрд грн;
- сільське, лісове та рибне господарство — +35,8%, або +27,9 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що аналітичні центри, що спеціалізуються на питаннях економічної політики, звернулися до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також до голів парламентських комітетів з питань податкової та економічної політики.
У зверненні вони закликають переглянути законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.
Аналітичні центри вважають доцільним встановлення значно вищого порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ, ніж 1 млн грн. Вони посилаються на практику ЄС та Великої Британії, де поріг становить 85−100 тис. євро, та пропонують для України встановити його на рівні 6 млн грн із 2027 року з подальшим поетапним зниженням.
Поділитися новиною
Також за темою
Які сектори економіки забезпечили найбільші податки у 2025 році
Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін щодо ПДВ
У реєстрі боржників з’явилися перші борги за рекламу казино
МВФ назвав умови для затвердження нової програми для України
Британія виділяє ще 20 мільйонів фунтів на підтримку української енергетики
Уряд запускає пілотний проєкт для розрахунку собівартості публічних послуг