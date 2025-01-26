Які ресторанні бренди відкрили найбільшу кількість закладів в Україні — Finance.ua

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Які ресторанні бренди відкрили найбільшу кількість закладів в Україні

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Які ресторанні бренди відкрили найбільшу кількість закладів в Україні
Які ресторанні бренди відкрили найбільшу кількість закладів в Україні, Фото: freepik
Українська мережа Pizza Day очолила рейтинг компаній, які відкрили найбільшу кількість нових закладів у 2024 році.
Про це свідчить дослідження фудтех-компанії Poster, з посиланням на дані ресторанного медіа «Реве та стогне ресторатор».

ТОП-10 ресторанних брендів, що відкрили найбільшу кількість нових локацій в Україні

«Галя Балувана» на другому місці з 70 новими локаціями в Україні.
Які ресторанні бренди відкрили найбільшу кількість закладів в Україні
Також компанія розширює інші бренди:
  • Gabar — 9 нових закладів;
  • польська франшиза Wesola Pani — 40 нових локацій;
  • MultiCook за кордоном — 150 нових локацій.
CoffeeArt — запорізька мережа кав’ярень посіла п’яте місце з 26 новими локаціями.
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Окрім того, власники розвивають інші проєкти: Rubimjarim — 7 нових закладів, Mlyny — 2 нових заклади, Mavra — 1 новий заклад.
Lviv Croissants зайняли дев’яте місце з 22 новими ресторанами, серед яких заклади у Польщі, Словаччині, Чехії та США.
У 2024 році мережа зосередилася на міжнародній експансії, тому кількість локацій, відкритих в Україні, нижча, ніж зазвичай.
Gastrofamily відкрили 7 закладів в Україні та 2 в Польщі. Почався рік з ресторану «Барсук» у Києві на Лук’янівці, якому за 5 днів до відкриття вибуховою хвилею винесло вікна та пошкодило техніку.
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Вікна швидко замінили, пошкодження полагодили, й продовжили роботу.
Потім відкрили 6 барів «Білий Налив» в Україні (Біла Церква, Луцьк, Рівне, Ірпінь, 2 у Києві) та 2 у Польщі (Варшава, Гданськ).
McDonald’s — за рік мережа відкрила 8 нових закладів в Україні, інвестувавши $29 млн.
Нові ресторани з’явилися у Чернівцях, Одесі, Львові, Боярці, Ковелі, Вінниці та два у Києві.
«Чорноморка» відкрила 5 закладів в Україні, 4 у Європі та 1 заклад у Європі «Устриці та Гуси».
За матеріалами:
Finance.ua
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