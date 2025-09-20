Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження Сьогодні 10:15

Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження

Від початку року в Україні відкрили 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року, але в 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. У середньому щомісяця реєструють близько 4,5 тисяч нових справ.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Коли фіксувався пік шахрайства

Найбільше проваджень припало на 2023 рік — тоді відкрили рекордні 82 тис. справ.

У середньому щомісяця реєструвалося по 7 тис., а з травня по серпень — понад 8 тис. З того часу кількість нових проваджень поступово зменшується.

Аналітики зазначають, не всі справи доходять до суду. Зокрема, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості.

Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022−2023 роках — 18%.

Де найбільше звернень щодо шахрайства:

Київ — 4 882 справи;

Дніпропетровщина — 3 511;

Харківщина — 2 671.

Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ.

Як йдеться у дослідженні, загалом у 2025 році кількість справ знизилася на третину порівняно з 2024 роком.

На Хмельниччині зафіксовано мінімальне зниження — лише на 1%, а от у Дніпропетровській та Чернівецькій областях кількість звернень скоротилася більш ніж на 40%.

Порівняно з 2021 роком, найбільше зростання зафіксовано на Житомирщині — у понад 4 рази та на Закарпатті — утричі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпоширеніші шахрайські схеми.

Як захистити себе:

ніколи не повідомляйте особисті дані (PIN, CVV, пароль до інтернет-банкінгу) — банки цього не запитують телефоном чи SMS;

перевіряйте посилання і сайти — вводьте їх вручну, а не переходьте за посиланнями з повідомлень;

використовуйте офіційні застосунки банків і вмикайте двофакторну автентифікацію.

