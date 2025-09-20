Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження
Від початку року в Україні відкрили 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року, але в 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. У середньому щомісяця реєструють близько 4,5 тисяч нових справ.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Коли фіксувався пік шахрайства
Найбільше проваджень припало на 2023 рік — тоді відкрили рекордні 82 тис. справ.
У середньому щомісяця реєструвалося по 7 тис., а з травня по серпень — понад 8 тис. З того часу кількість нових проваджень поступово зменшується.
Аналітики зазначають, не всі справи доходять до суду. Зокрема, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості.
Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022−2023 роках — 18%.
Де найбільше звернень щодо шахрайства:
- Київ — 4 882 справи;
- Дніпропетровщина — 3 511;
- Харківщина — 2 671.
Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ.
Як йдеться у дослідженні, загалом у 2025 році кількість справ знизилася на третину порівняно з 2024 роком.
На Хмельниччині зафіксовано мінімальне зниження — лише на 1%, а от у Дніпропетровській та Чернівецькій областях кількість звернень скоротилася більш ніж на 40%.
Порівняно з 2021 роком, найбільше зростання зафіксовано на Житомирщині — у понад 4 рази та на Закарпатті — утричі.
Як захистити себе:
- ніколи не повідомляйте особисті дані (PIN, CVV, пароль до інтернет-банкінгу) — банки цього не запитують телефоном чи SMS;
- перевіряйте посилання і сайти — вводьте їх вручну, а не переходьте за посиланнями з повідомлень;
- використовуйте офіційні застосунки банків і вмикайте двофакторну автентифікацію.
