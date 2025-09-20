0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження

15
Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження
Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження
Від початку року в Україні відкрили 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року, але в 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. У середньому щомісяця реєструють близько 4,5 тисяч нових справ.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Коли фіксувався пік шахрайства

Найбільше проваджень припало на 2023 рік — тоді відкрили рекордні 82 тис. справ.
У середньому щомісяця реєструвалося по 7 тис., а з травня по серпень — понад 8 тис. З того часу кількість нових проваджень поступово зменшується.

Читайте також: Схеми шахрайства в Інтернет-банкінгу. Як себе захистити

Аналітики зазначають, не всі справи доходять до суду. Зокрема, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості.
Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022−2023 роках — 18%.
Де найбільше звернень щодо шахрайства:
  • Київ — 4 882 справи;
  • Дніпропетровщина — 3 511;
  • Харківщина — 2 671.
Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ.
Які регіони України лідирують за кількістю шахрайств — дослідження
Як йдеться у дослідженні, загалом у 2025 році кількість справ знизилася на третину порівняно з 2024 роком.
На Хмельниччині зафіксовано мінімальне зниження — лише на 1%, а от у Дніпропетровській та Чернівецькій областях кількість звернень скоротилася більш ніж на 40%.
Порівняно з 2021 роком, найбільше зростання зафіксовано на Житомирщині — у понад 4 рази та на Закарпатті — утричі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпоширеніші шахрайські схеми.
Як захистити себе:
  • ніколи не повідомляйте особисті дані (PIN, CVV, пароль до інтернет-банкінгу) — банки цього не запитують телефоном чи SMS;
  • перевіряйте посилання і сайти — вводьте їх вручну, а не переходьте за посиланнями з повідомлень;
  • використовуйте офіційні застосунки банків і вмикайте двофакторну автентифікацію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems