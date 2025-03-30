Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів — Finance.ua

Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів
У лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».
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Найбільше електромобілів зареєстрували у:
- Львівській обл. — 679 од. (95% вживані)
- місті Києві — 509 од. (69% вживані)
- Київській обл. — 380 од. (78% вживані);
- Дніпропетровській обл. — 334 од. (79% вживані);
- Одеській обл. — 260 од (77% вживані).
Лідери ринку
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.
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В Дніпропетровській обл. частіше обирали VW ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — на Львівщині та в м. Києві.
- Teslf Model 3 — у Київській обл. та на Дніпропетровщині.
- Nissan Leaf — у Одеській обл.
Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Не зважаючи на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.
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