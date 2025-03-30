Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів — Finance.ua

Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів Сьогодні 16:03 — Технології&Авто

Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів, Фото: freepik

У лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».

Найбільше електромобілів зареєстрували у:

Львівській обл. — 679 од. (95% вживані)

місті Києві — 509 од. (69% вживані)

Київській обл. — 380 од. (78% вживані);

Дніпропетровській обл. — 334 од. (79% вживані);

Одеській обл. — 260 од (77% вживані).

Лідери ринку

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.

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В Дніпропетровській обл. частіше обирали VW ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y — на Львівщині та в м. Києві.

Teslf Model 3 — у Київській обл. та на Дніпропетровщині.

Nissan Leaf — у Одеській обл.

Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.

Не зважаючи на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.

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