Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів — Finance.ua

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Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів

Технології&Авто
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Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів
Які регіони України лідирують за кількістю куплених електромобілів, Фото: freepik
У лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».
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Найбільше електромобілів зареєстрували у:
  • Львівській обл. — 679 од. (95% вживані)
  • місті Києві — 509 од. (69% вживані)
  • Київській обл. — 380 од. (78% вживані);
  • Дніпропетровській обл. — 334 од. (79% вживані);
  • Одеській обл. — 260 од (77% вживані).

Лідери ринку

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.
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В Дніпропетровській обл. частіше обирали VW ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
  • Tesla Model Y — на Львівщині та в м. Києві.
  • Teslf Model 3 — у Київській обл. та на Дніпропетровщині.
  • Nissan Leaf — у Одеській обл.
Нагадаємо, світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Не зважаючи на зростання кількості нових електромобілів, до ТОП-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y.

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За матеріалами:
Finance.ua
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