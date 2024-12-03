Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними — Finance.ua
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Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними

Особисті фінанси
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Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними
Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними
За даними Опендатабот, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року. Це у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік.
Які ж причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними:
  • дія стихійного лиха;
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили того, хто отримав повістку, можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть або тяжка хвороба близького родича. Важливо знати, що наявність таких причин має бути підтверджено документально.
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Військовозобовʼязаний має особисто зʼявитись до ТЦК протягом трьох днів з дати яку було зазначено у повістці, та усно або письмово повідомити про поважні причини неявки та надати документи.
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Штрафи. У разі неявки без поважних причин передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, як саме розшукують громадян, які порушили правила військового обліку. За його словами, людина, яка не уточнила свої дані у ТЦК, автоматично в розшук не подається.
Як розповіла правозахисниця, якщо ви не отримували повістки та не ухилялися від мобілізації, у цьому випадку можна з’явитися до слідчого, що оголосив у розшук, з відповідним клопотанням про скасування такої постанови та припинення розшуку. Адміністративну справу можуть закрити, якщо військовозобов’язаний доведе, що не отримував повістки або ж що він не явився до ТЦК з поважних причин.
За матеріалами:
Finance.ua
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