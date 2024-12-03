Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними — Finance.ua

Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними

За даними Опендатабот, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року. Це у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Які ж причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними:

дія стихійного лиха;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили того, хто отримав повістку, можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть або тяжка хвороба близького родича. Важливо знати, що наявність таких причин має бути підтверджено документально.

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Військовозобовʼязаний має особисто зʼявитись до ТЦК протягом трьох днів з дати яку було зазначено у повістці, та усно або письмово повідомити про поважні причини неявки та надати документи.

Штрафи. У разі неявки без поважних причин передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив , як саме розшукують громадян, які порушили правила військового обліку. За його словами, людина, яка не уточнила свої дані у ТЦК, автоматично в розшук не подається.

доведе, що не отримував повістки або ж що він не явився до ТЦК з поважних причин. Як розповіла правозахисниця, якщо ви не отримували повістки та не ухилялися від мобілізації, у цьому випадку можна з’явитися до слідчого, що оголосив у розшук, з відповідним клопотанням про скасування такої постанови та припинення розшуку. Адміністративну справу можуть закрити, якщо військовозобов’язаний

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