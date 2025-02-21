Які професії найбільше залежать від ШІ — Finance.ua

Які професії найбільше залежать від ШІ Сьогодні 20:33 — Фінтех і Картки

Які професії найбільше залежать від ШІ

Аналітики ініціативи Anthropic Economic Index опублікували перший звіт про вплив штучного інтелекту на ринки праці та економіку. Про це пише work.ua.

Дослідження базується на аналізі мільйонів анонімних розмов на Claude. ai та показує, як ШІ інтегрується у вирішення реальних економічних завдань.

Висновки першого дослідження

Сьогодні ШІ здебільшого використовується в розробці ПЗ та технічних завданнях з написання текстів. Приблизно 36% професій залучають його щонайменше у чверті своїх завдань, а майже 4% — у понад 75% випадків.

ШІ частіше доповнює роботу людини (57%), розширюючи її можливості, ніж автоматизує завдання (43%), виконуючи їх самостійно.

ШІ частіше використовують у середньо- та високооплачуваних професіях, як-от програмування та аналіз даних, але рідше — у низько- та високооплачуваних ролях. Це пояснюється як обмеженнями технології, так і практичними бар’єрами її впровадження.

Де використовують часто

Найбільше ШІ використовується у сфері комп’ютерних та математичних наук, зокрема серед інженерів-програмістів.

На цю категорію припадає 37% запитів до Claude. ai — переважно для модифікації ПЗ, налагодження коду та усунення збоїв у мережі.

Друге місце займають сфери мистецтва, дизайну, спорту, розваг і медіа (10%), де ШІ використовують для написання та редагування текстів.

Найменше запитів надходило від галузей, що вимагають фізичної праці, як-от сільське господарство, рибальство та лісове господарство (0,1%).

Глибина використання ШІ в професіях

Аналіз показав, що дуже мало професій використовують штучний інтелект для виконання більшості пов’язаних із ними завдань: лише 4% професій використовують ШІ для щонайменше 75% завдань. Водночас помірне застосування значно поширеніше — орієнтовно 36% професій залучають ШІ щонайменше у чверті своїх робочих процесів.

Заробітна плата

Як низькооплачувані, так і високооплачувані професії майже не використовують ШІ — зазвичай через потребу працювати руками (наприклад, перукарі та акушери).

Натомість найактивнішими користувачами стали фахівці із середнім і високим рівнем доходу, зокрема програмісти та копірайтери.

Нагадаємо, нове дослідження IDC AInomics показало , що інвестиції в ШІ зростуть щонайменше втричі. Вони становитимуть пʼяту частину від загального бюджету компаній. Водночас генеративний ШІ стане ключовим драйвером для інвестицій.

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