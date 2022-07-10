Які продукти активно купують українці під час війни — Finance.ua

Які продукти активно купують українці під час війни Вчора 20:20 — Особисті фінанси

Війна та економічна ситуація в країні сильно змінили купівельну спроможність українців, які зараз перейшли на продукти за доступними цінами.

Як розповіла керівниця GR-департаменту Асоціації ритейлерів України Наталія Петрівська, має попит продукція першої необхідності і товари з довгим терміном зберігання.

Серед пріоритетів українців — такі товари:

яйця;

молоко;

цукор;

крупи;

сезонні овочі та фрукти.

За словами експертки, деякі інші товари неможливо зараз ввезти в країну, а деякі — стали недоступні для клієнтів магазинів за цінами, тож їх стали купувати менше. На загальні споживчі тенденції також вплинули обмеження, наприклад, на алкогольні напої.

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Попит на харчові продукти протягом війни змінюється під впливом ажіотажу, як це було із гречкою, сіллю, цукром. У мережах супермаркетів ці продукти активно продають навіть у перший місяць літа, разом із содою та оцтом — їх купують у 2-3, інколи в 4 рази частіше, ніж раніше.

Довідка Finance.ua:

Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій оновило список громад, мешканці яких можуть розраховувати на грошову допомогу під час війни.

Зокрема, оновився перелік громад у 9-ти областях України, мешканці яких через окупацію або бойові дії можуть отримувати грошову допомогу. Оновлений список громад можназнайти тут.

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