Допомога переселенцям: оновлено список громад у 9 областях — Finance.ua
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Допомога переселенцям: оновлено список громад у 9 областях

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Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій оновило список громад, мешканці яких можуть розраховувати на грошову допомогу під час війни.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зокрема, оновився перелік громад у 9-ти областях України, мешканці яких через окупацію або бойові дії можуть отримувати грошову допомогу. Оновлений список громад можна знайти тут.
На сьогоднішній день, у цьому списку зазначено одразу 309 одиниць місцевого самоврядування.
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Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.
Держава у питаннях розширення переліку спирається на наступні критерії:
  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, які блокуються загарбниками;
  • території, у яких тривають активні бойові дії.
У Мінреінтеграцїі також зазначають, що перелік громад постійно оновлюється.

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За матеріалами:
Finance.ua
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