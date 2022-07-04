Допомога переселенцям: оновлено список громад у 9 областях — Finance.ua

Допомога переселенцям: оновлено список громад у 9 областях Вчора 09:12 — Особисті фінанси

Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій оновило список громад, мешканці яких можуть розраховувати на грошову допомогу під час війни.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Оновлений список громад можна знайти тут. Зокрема, оновився перелік громад у 9-ти областях України, мешканці яких через окупацію або бойові дії можуть отримувати грошову допомогу.

На сьогоднішній день, у цьому списку зазначено одразу 309 одиниць місцевого самоврядування.

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Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.

Держава у питаннях розширення переліку спирається на наступні критерії:

території, що є тимчасово окупованими;

території, які блокуються загарбниками;

території, у яких тривають активні бойові дії.

У Мінреінтеграцїі також зазначають, що перелік громад постійно оновлюється.

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