На платформі єДопомога можна попросити гроші на продукти і ліки — Мінсоцполітики — Finance.ua

На платформі єДопомога можна попросити гроші на продукти і ліки — Мінсоцполітики Вчора 16:12 — Особисті фінанси

На платформі єДопомога можна попросити гроші на продукти і ліки — Мінсоцполітики

На платформі єДопомога можна попросити гроші на продукти і ліки. Це можуть зробити вимушені переселенці і пенсіонери.

Про це Суспільному розповів заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі єдиного телемарафону.

Йдеться про ініціативу Мінсоцполітики разом з Мінцифры, пояснив посадовець.

«Ми зробили платформу єДопомога за адресою edopomoga.gov.ua для того, щоб допомагати громадянам за трьома напрямками. Перше — там є вся інформація про підтримку від держави в часи війни. Друге — інформація про міжнародну допомогу. Там можна подати заявку для грошової допомоги від міжнародних організацій: Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ. А третє — це саме і є отримання й надання волонтерської допомоги», — сказав Кошеленко.

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За його словами, таке надання допомоги реалізовано в офлайні і онлайні. Тобто кожен волонтер може знайти собі людину, яку він хоче підтримати — або особисто приїхати і привезти їй підтримку, або зробити це онлайн.

«Тобто, сплатити карткою 200, 500 або 1000 грн. А людина, яка отримає допомогу, на касі використає свою передоплату, цей сертифікат з кодом і отримає продукти», — пояснив посадовець.

Таким чином, за його словами, цю на платформу вже допомагають волонтери з 25 країн. А українці отримали в супермаркетах вже понад 15 тисяч позицій, повідомив Кошеленко.

«У програмі беруть участь певні супермаркети, перелік яких є на сайті. У тих населених пунктах, де таких супермаркетів немає, волонтери можуть тільки знаходити заявки людей з потребами і виконувати їх особисто. Тобто приїжджати або запрошувати у точки видачі гуманітарної допомоги і видавати. Наразі до платформи підключені продуктові мережі Сільпо, Фоззі, Траш та інші, і цей список поповнюватиметься. Також на платформі присутні аптечні мережі, тобто надати допомогу людям можна також ліками», — пояснив чиновник.

Час отримання такої допомоги залежить від конкретного регіону, родини тощо.

«Ми дали можливість зареєструвати адресу, вказати свій соціальний статус. Якщо людина з інвалідністю, з багатодітної родини, з малозабезпеченої родини, то волонтери звертають увагу на такі заявки в першу чергу. Реалізація й допомога приходять, зазвичай, швидше», — сказав Кошеленко.

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