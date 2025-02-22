Які перспективи ринку нерухомості в Україні на найближчі кілька років — Finance.ua

Які перспективи ринку нерухомості в Україні на найближчі кілька років Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Які перспективи ринку нерухомості в Україні на найближчі кілька років

Війна суттєво вплинула на ринок нерухомості України. І зараз все дуже залежить не лише від ситуації на фронті, а й від загальної геополітичної стабільності у світі.

Про це для Finance.ua розповів гендиректор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Перспективи наступних років, на його думку, визначатимуться рівнем безпеки, ефективністю програм відбудови та обсягами міжнародних інвестицій.

«Водночас різких стрибків цін у 2025−2026 роках очікувати не варто. Зростання буде, але помірне — у межах 15−20%. Західні регіони залишаться лідерами за темпами зростання вартості квадратного метра, і ціни у Львові можуть зрівнятися з Києвом», — вважає Мельник.

Виклики і загрози для ринку

Однак Мельник наголосив, що існує низка викликів, які суттєво впливатимуть на ринок.

«Перше — проблема недобудов. Через складну економічну ситуацію далеко не всі забудовники зможуть відновити будівництво своїх об’єктів. Це призведе до збільшення кількості заморожених проєктів, що негативно позначиться на стабільності ринку та довірі покупців», — прокоментував гендиректор КН РІЕЛ.

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Друга проблема, яку він окреслив, — бюрократія в містобудівному законодавстві.

«Від січня 2024 значно ускладнилися процедури, пов’язані зі зміною цільового призначення земельних ділянок для житлового будівництва. Це ще більше скорочує пропозицію на ринку. Ті забудовники, які вже мають земельні ділянки з правильним функціональним призначенням, зможуть продовжувати роботу. Проте таких ділянок критично мало для покриття навіть поточного попиту, не кажучи вже про майбутній, який суттєво зросте після завершення війни», — зауважив Мельник.

Таким чином, резюмував він, у найближчі роки ринок житлової нерухомості буде перебувати під тиском двох ключових факторів: нестачі пропозиції через недобудови та складність з оформленням нових земельних ділянок під житло. Щоб уникнути дефіциту, девелоперський бізнес і влада мають спільно працювати над спрощенням процедур і створенням умов для стабільного розвитку ринку.

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