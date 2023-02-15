Які обʼєкти належать до житлової нерухомості — Finance.ua

Які обʼєкти належать до житлової нерухомості Сьогодні 19:36 — Нерухомість

Які обʼєкти належать до житлової нерухомості

Згідно з Податковим кодексом України, об’єкти житлової нерухомості — це будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, дачні та садові будинки. Про це нагадали у ДПС.

Відповідно до ПКУ, будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, а також їх складові частини, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, зокрема, включають:

житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень (передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо);

прибудова до житлового будинку — частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (чи більше) спільну капітальну стіну;

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квартира — ізольоване помешкання у житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання із присадибною ділянкою;

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Крім того, до житлової нерухомості належать:

садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

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