В Україні оновили правила сплати податків на нерухомість: що змінилося — Finance.ua

В Україні оновили правила сплати податків на нерухомість: що змінилося Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

В Україні оновили правила сплати податків на нерухомість: що змінилося

У 2023 році деяким українцям потрібно буде сплачувати податки на житло за новими правилами. Йдеться про власників квартир від 60 квадратних метрів та приватних будинків від 120 квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Що змінилося

За новими правилами, українцям не потрібно сплачувати податки на нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. У повідомленні також йдеться, що у разі наявності і квартири, і приватного будинку, їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 квадратів.

Сплачувати податки на житло українцям потрібно за період 2022 року. Розмір податку становитиме 97,5 грн за квадрат.

"Наприклад, якщо у власності знаходиться квартира площею 100 квадратних метрів, то заплатити потрібно лише за 40 квадратів. Тобто за різницю, між "нормою" та фактичною площею. Сума становитиме 3 900 грн (97,5 грн за кожний квадрат)", – повідомляє ДПСУ.

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За новими правилами, якщо квартира розділена між членами сім’ї, наприклад, між чоловіком та дружиною по 50 квадратів, то податок платити не потрібно.

Також оновилася й форма декларації. Вона доповнена інформацією щодо:

місця розташування об’єктів оподаткування;

користування податковою пільгою у звітному періоді;

деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з п. 50.4 ст. 50 Податкового кодексу України.

Довідка Finance.ua:

у січні середня вартість 1-кімнатної квартири у Києві на вторинці становила 88 246 доларів США, що на 10% більше ніж у грудні 2022 року, та на 21% менше ніж у січні 2022 року;

найнижча вартість 1-кімнатної квартири простежується на Сумщині — 23 439 доларів США. Детальніше про ціни на нерухомість в регіонах України розповіли тут.



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