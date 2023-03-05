Які кросовери можна купити в Україні за 8 тис. дол. — Finance.ua
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Які кросовери можна купити в Україні за 8 тис. дол.

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Автомобільний сегмент кросоверів — один з найбільш динамічних не тільки на українському автомобільному ринку, але й на ринках багатьох інших країн.
Які кросовери можна купити в Україні за 8 тис. дол.
AUTO.RIA пропонує вибір найкращих кросоверів за привабливою ціною в діапазоні від $7000 до $9000, пише Avtosota.
Серед найкращих кросоверів з ціною в межах вказаного діапазону можна відзначити такі моделі:
  • Hyundai Tucson, який доступний у продажу в кількості 410 штук в діапазоні випуску з 2005 по 2008 рік.
  • Nissan Qashqai, який можна знайти у продажу в 230 екземплярах з діапазоном років випуску між 2007 та 2009.
  • Mitsubishi Outlander, який пропонується в 180 примірниках з діапазоном випуску між 2005 та 2009 роками.
  • Suzuki Grand Vitara, який доступний в кількості 150 екземплярів з діапазоном років випуску між 2005 та 2008.
  • KIA Sportage, який можна знайти у продажу також в 150 екземплярах з діапазоном випуску між 2005 та 2009 роками.

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики зібрали доступні в Європі (і Україні) 3-рядні SUV, які здатні з комфортом перевозити сімох дорослих чоловіків зростом близько 185 см.
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За матеріалами:
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