Які кросовери можна купити в Україні за 8 тис. дол. — Finance.ua

Які кросовери можна купити в Україні за 8 тис. дол. Сьогодні 06:30 — Особисті фінанси

Автомобільний сегмент кросоверів — один з найбільш динамічних не тільки на українському автомобільному ринку, але й на ринках багатьох інших країн.

AUTO.RIA пропонує вибір найкращих кросоверів за привабливою ціною в діапазоні від $7000 до $9000, пише Avtosota.

Серед найкращих кросоверів з ціною в межах вказаного діапазону можна відзначити такі моделі:

Hyundai Tucson, який доступний у продажу в кількості 410 штук в діапазоні випуску з 2005 по 2008 рік.

який доступний у продажу в кількості 410 штук в діапазоні випуску з 2005 по 2008 рік. Nissan Qashqai, який можна знайти у продажу в 230 екземплярах з діапазоном років випуску між 2007 та 2009.

який можна знайти у продажу в 230 екземплярах з діапазоном років випуску між 2007 та 2009. Mitsubishi Outlander, який пропонується в 180 примірниках з діапазоном випуску між 2005 та 2009 роками.

який пропонується в 180 примірниках з діапазоном випуску між 2005 та 2009 роками. Suzuki Grand Vitara , який доступний в кількості 150 екземплярів з діапазоном років випуску між 2005 та 2008.

, який доступний в кількості 150 екземплярів з діапазоном років випуску між 2005 та 2008. KIA Sportage, який можна знайти у продажу також в 150 екземплярах з діапазоном випуску між 2005 та 2009 роками.

Довідка Finance.ua:

Аналітики зібрали доступні в Європі (і Україні) 3-рядні SUV, які здатні з комфортом перевозити сімох дорослих чоловіків зростом близько 185 см.

ТОП-3 найдивніших моделей автомобілів у світі.

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