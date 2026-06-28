Які країни отримали найбільші доходи від мандрівників у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 21:15 — Світ

Які країни отримують найбільші доходи від мандрівників

Візити туристів, крім підвищення рейтингу популярності країни, також роблять свій внесок в економіку, забезпечуючи стабільний фінансовий потік, нові робочі місця та розвиток інфраструктури. За підсумками 2025 року найбільший дохід від мандрівників отримали США, Іспанія, Британія та Франція.

Детальніше про інші країни і їхні доходи від туристів розповідає «Слово і діло».

Як туристи підтримують економіку

Мандрівники, які приїжджають до тієї чи іншої країни, забезпечують притік фінансів одразу декількома способами: прямі витрати (проживання в готелях, харчування в ресторанах, квитки до музеїв, купівлю сувенірів та транспорт). Ці кошти одразу потрапляють до місцевого бізнесу.

Також потік туризму стимулює створення робочих місць: адміністраторів, кухарів, гідів, екскурсоводів, водіїв та покоївок, відповідно — знижуючи рівень безробіття у приймаючій державі та підвищуючи доходи населення.

Також популярна серед туристів країна стає більш відповідальною за розвиток інфраструктури: ремонти доріг, аеропортів, вокзалів.

Дотично туризм «годує» й багато інших сфер. Наприклад, власники готелів та ресторанів закуповують продукти у місцевих фермерів, замовляють меблі у виробників, користуються послугами будівельників, банків та страхових компаній.

Крім того, іноземні туристи привозять гроші, зароблені в інших державах, і витрачають їх у країні перебування. Це позитивно впливає на платіжний баланс держави та зміцнює національну валюту

Країни з найбільшими доходами від туристів за 2025 рік

За даними ООН (UN Tourism), у 2025 році найбільші доходи від туристів отримали США — 213 млрд доларів. Для мандрівників у Штатах налагоджені різноманітні маршрути, які поєднують відомі мегаполіси, природу та індустрію розваг.

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Найпопулярнішими містами у туристів залишаються Нью-Йорк з такими локаціями як Статуя Свободи, Центральний парк, Таймс-сквер, Емпайр-стейт-білдінг та музеї (Метрополітен, MoMA), Сан-Франциско (Міст Золоті Ворота, в’язниця Алькатрас та крута вулиця Ломбард), Лос-Анджелес, де розташована Алея слави Голлівуду, бульвар Сансет, обсерваторія Гріффіта та пірс Санта-Моніка.

Окремі туристи спеціально обирають для візиту Вашингтон, щоб на власні очі побачити Капітолій, Білий дім та численні безкоштовні музеї Смітсонівського інституту. У Чикаго подорожуючі часто обирають відвідати Хмарочос Вілліс-тавер та Міленіум-парк із відомою скульптурою Клауд-Гейт.

Міжнародний туризм і доходи країн, Інфографіка: Слово і діло

На другому місці за обсягом доходів від туристів торік — колоритна Іспанія (118,8 млрд доларів).

Зазвичай туристи в Іспанії обирають різноманітний відпочинок: від огляду всесвітньо відомої архітектури та Андалузьких палаців до пляжного релаксу на узбережжях Коста-Брава чи Канарських островах. Окремо мандрівників також цікавить велич Барселони, пейзажі Валенсії або архітектура і самобутність Севільї.

Майже однаковий дохід від туристів у 2025 році отримала Британія та Франція — 89,6 та 87,6 млрд доларів відповідно.

Також майже однакові надходження, але вже дещо менші за обсягами, торік отримали Італія та Японія — 64,1 та 64 млрд доларів відповідно.

Відома своїми морськими курортами Туреччина опинилася на сьомому місці з 60 млрд доларами отриманих доходів від туристів.

Також у першій десятці з майже однаковим результатом — Австралія та Китай (55,4 та 55,2 млрд доларів відповідно). Трохи менше — Канада з 51,3 млрд доларів.

Країни з середніми доходами від туристів

Дохід від туристів в діапазоні від 44,8 млрд доларів до 31,8 млрд доларів торік отримали такі країни: Таїланд, Німеччина, Саудівська Аравія, Мексика, Макао (Китай), Португалія, Індія.

За ними з доходами у діапазоні від 29,3 млрд доларів до 22,2 млрд доларів йдуть такі держави як Австрія, Сінгапур, Греція, Малайзія, Нідерланди, Гонконг (Китай), Швейцарія, Південна Корея.

Менше 20 млрд доларів (але більше 10 млрд доларів) отримали економіки Індонезії, Єгипту, Хорватії, Польщі, Марокко, Швеції, Данії, Домінікани, Тайваню (Китай), Бразилії, Чехії та Нової Зеландії.

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