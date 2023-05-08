Які кошти захищені гарантіями ФГВФО — Finance.ua

Які кошти захищені гарантіями ФГВФО Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Які кошти захищені гарантіями ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — це організація, що діє від імені держави і гарантує повернення депозитів вкладникам у разі ліквідації банку, а також виводить неплатоспроможні банки з ринку. Участь банків у Фонді є обов’язковою. Про це повідомяє Фінкульт.

На які кошти поширюються гарантії Фонду

Гарантії Фонду поширюються на вкладників — фізичних осіб та ФОП. Розберімося спершу у термінології.

Змінами до Закону, які набули чинності 13 квітня 2022 року, визначено:

вкладник — фізична особа (у тому числі ФОП), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), крім фізичної особи (у тому числі ФОП), яка є власником лише ощадного сертифіката банку;

— фізична особа (у тому числі ФОП), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), крім фізичної особи (у тому числі ФОП), яка є власником лише ощадного сертифіката банку; вклад — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.



Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх діючих банках України:

поточні рахунки;

карткові рахунки.



Кожному вкладнику — фізичній особі, у тому числі ФОП: Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:

договору банківського вкладу (депозиту);

договору банківського рахунку.



Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.

Про валютні вклади та ощадні сертифікати

Маючи вклад в іноземній валюті необхідно пам’ятати, що відшкодування вкладів, залучених банком в іноземній валюті, відбувається у гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Зверніть увагу! Фонд відшкодовує кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами банку, виданими до 30 червня 2021 року, незалежно від дати прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених ч.2 ст.77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

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Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом, та, відповідно, не підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів.

Також нагадаємо, що на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення, Фондом гарантуються кошти в повному розмірі вкладу. Після закінчення тримісячного терміну, максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

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