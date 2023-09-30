Які ІТ спеціальності найперспективніші та чи вистачає вищої освіти для старту карʼєри — Finance.ua

Які ІТ спеціальності найперспективніші та чи вистачає вищої освіти для старту карʼєри Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Які ІТ спеціальності найперспективніші та чи вистачає вищої освіти для старту карʼєри

До нового навчального року, одна з найбільших IT-компаній України GlobalLogic опитала своїх фахівців про те, як та чому вони навчаються. Інженери розповіли про найбільш перспективні IT-спеціальності та чи допомагає профільна освіта у робочих задачах.

У опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 — Middle, 121 — Junior, 18 — Trainee та 49 керівників проєктів.

Найбільш перспективні спеціальності

Більшість фахівців GlobalLogic вважають Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning найперспективнішими напрямами для вивчення. Про це заявили 67% респондентів. До першої десятки також увійшли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management та Business Analysis.

Англомовний контент переважає

Знання іноземних мов значно розширює перелік джерел для отримання знань. Це підтверджують і результати опитування: 85% респондентів навчаються переважно англійською мовою.

Вища освіта і комерційний досвід

Лише 20% опитаних спеціалістів вважають, що для старту кар'єри в ІТ достатньо отримати профільну вищу освіту. Решта впевнена, що на додачу потрібне додаткове навчання та практика. Так, більшість опитаних регулярно відвідують професійні курси та/або навчаються самостійно.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році, зі збільшенням темпів росту конкуренції, айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу. Кількість наймів у 2021 була майже вдвічі вищою, ніж у 2020, а середній час між наймами відчутно зменшився. Натомість у 2023-му, коли конкуренція відчутно зросла, кандидати міняють роботу рідше;

найвища конкуренція продовжує утримуватися за посадами диджитал-фахівців переважно у сфері ІТ: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.



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