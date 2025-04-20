Які гібридні авто купують українські автомобілісти: нові та вживані — Finance.ua

Які гібридні авто купують українські автомобілісти: нові та вживані
Минулого місяця український автопарк поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 15% більше, ніж торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% минулого року.
Лідери серед нових гібридів
У сегменті нових легкових авто першість на ринку гібридних автівок займає Toyota RAV-4 (141 од.).
Другим став Audi Q8 (87 од.), третє місце — у Suzuki Vitara (75 од.).
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Уживані гібриди
У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (63 од.)
Також у лідерській трійці:
- Ford Fusion US (62 од.);
- Ford Escape (49 од.).
Нагадаємо, автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. У першому кварталі 2025 року третина всіх нових легкових авто, зареєстрованих в Україні, були саме цього кольору.
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