Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список — Finance.ua

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список
Українські водії мають знати, які документи їм знадобляться в разі проходження кордону для виїзду за межі країни. Тому в цьому випадку треба ретельно підготуватись.
При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:
- посвідчення водія
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім'я водія чи пасажира
- знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаку
- дійсний договір міжнародного страхування «Зелена картка».
На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).
Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позики).
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