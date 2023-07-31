Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список

Особисті фінанси
178
Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список
Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список
Українські водії мають знати, які документи їм знадобляться в разі проходження кордону для виїзду за межі країни. Тому в цьому випадку треба ретельно підготуватись.
При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:
  • посвідчення водія
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім'я водія чи пасажира
  • знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаку
  • дійсний договір міжнародного страхування «Зелена картка».
Читайте також
На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).
Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позики).

Зелена карта й інші: яка страховка потрібна для перетину кордону під час війни

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.