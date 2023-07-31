Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список — Finance.ua

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Які документи потрібні для виїзду за кордон на машині: повний список

Українські водії мають знати, які документи їм знадобляться в разі проходження кордону для виїзду за межі країни. Тому в цьому випадку треба ретельно підготуватись.

При перетині державного кордону на автомобілі потрібно мати при собі:

посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім'я водія чи пасажира

знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаку

дійсний договір міжнародного страхування «Зелена картка».

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На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).

Водій, який не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у Сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди (найму, позики).

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